El aceite de oliva virgen extra de Jaén ha tenido un protagonismo especial en la misión comercial agroalimentaria de la Unión Europea en México. El secretario general federal de UPA, y vicesecretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha aprovechado la ocasión para llevar cinco aceites de la provincia, tres de la IGP Aceites de Jaén y dos más para completar una muestra representativa de los aceites de oliva virgen extra jiennensesa para trabajar tanto en el ámbito institucional como en el comercial, con el objetivo de defender los intereses del olivar tradicional y abrir nuevas vías de comercialización para uno de los productos más representativos de Jaén.

Hasta el país mexicano viajaron aceites de tres cooperativas: Puerta de las Villas, Olivarjona y Picualia; y dos de almazaras privadas, Oleícola Jaén y Molino Ermita Nueva.

Cristóbal Cano ha valorado positivamente la oportunidad que supone esta misión, encabezada por el comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, para acercar el sector agrario jienense a las instituciones comunitarias y a los operadores comerciales mexicanos.

“Es muy importante aprovechar estos encuentros para que el aceite de oliva de Jaén gane presencia en mercados internacionales y para que las reivindicaciones de los agricultores lleguen directamente a los responsables de las políticas agrarias europeas. Creo que hemos hecho un buen papel de representación, de interlocución y comercial, profundizando en esas dos líneas de trabajo, la institucional y la comercializadora. Además, para mí, como representante del olivar en esta misión, ha sido un tremendo honor haber llevado aceite de oliva virgen extra de mi tierra, de Jaén”, destaca Cristóbal Cano.

En el apartado institucional, UPA ha mantenido un encuentro bilateral con el comisario Christoph Hansen, al que ha trasladado la situación del sector agrario español, andaluz y, especialmente, del olivar jienense. Durante la reunión, el secretario general federal ha abordado cuestiones relacionadas con la actual campaña de recolección, la evolución de los precios y la nueva norma de comercialización del aceite de oliva, que contempla la retirada del 12% de la producción mediante almacenamiento para contribuir a la estabilidad del mercado.

Asimismo, Cristóbal Cano ha expuesto las preocupaciones del sector ante la futura PAC y sus repercusiones sobre el olivar tradicional, especialmente en aspectos como los eco-regímenes, la degresividad de las ayudas y el apoyo específico a las explotaciones olivareras que afrontan mayores dificultades productivas.

“Le hemos podido trasladar a Hansen la situación del olivar jienense, cómo está la campaña, las cuestiones que nos preocupan en materia de precios de ruina en origen y las medidas que se están poniendo en marcha, así como las propuestas de la nueva PAC y cómo pueden afectar a nuestros agricultores. Pero también hemos mantenido contactos con las autoridades mexicanas, en los que hemos puesto en valor la calidad, la singularidad y la importancia económica y social del aceite de oliva virgen extra de Jaén, reforzando su posicionamiento como producto de referencia dentro de la oferta agroalimentaria europea”, explica el vivesecretario general de UPA Jaén.

“EN EL ÁMBITO COMERCIAL HEMOS TENIDO UN PAPEL PROTAGONISTA PARA PONER EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE JAÉN EN EL LUGAR QUE MERECE DENTRO DE ESTOS ACUERDOS COMERCIALES”

Pero la misión ha tenido también una vertiente eminentemente comercial. En este sentido, Cristóbal Cano ha aprovechado el escenario para promocionar cinco aceites de oliva virgen extra de la provincia, acercándolos a importadores, responsables de la distribución minorista y otros profesionales del mercado mexicano con numerosas reuniones bilaterales. “En el ámbito comercial también hemos tenido un papel protagonista para poner el aceite de oliva virgen extra de Jaén en el lugar que merece dentro de estos acuerdos comerciales”, subraya el secretario general de UPA.

La presencia de estos cinco AOVE supone una oportunidad para reforzar la proyección internacional del producto jiennense, consolidar su reconocimiento en mercados exteriores y generar nuevas posibilidades de negocio en un país con algo más de 130 millones de habitantes y donde el consumo de aceite de oliva no para de crecer.

El secretario general de UPA considera fundamental que la apertura de mercados vaya acompañada de una defensa firme de los intereses de los agricultores, de manera que la expansión comercial se traduzca en oportunidades reales para el sector productor. En este sentido, la Organización seguirá trabajando para impulsar la promoción del aceite de oliva virgen extra de Jaén, defender su calidad y reclamar políticas que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del olivar tradicional.