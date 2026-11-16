LA UNIÓ Llauradora cifra en 7,29 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la intensa granizada registrada el pasado sábado en la comarca del Baix Maestrat, que ha afectado a un total de 5.600 hectáreas de cultivos agrícolas. Por su parte, desde AVA-ASAJA lamenta pérdidas de hasta el 80% en campos de cítricos (mandarinas y naranjas aún pendientes de recogida), aceitunas justo en plena campaña del olivar y hortalizas (alcachofas, lechugas, pimientos, etc.), además de siniestros en infraestructuras agrarias, vehículos y maquinaria.

Los cítricos concentran la mayor parte de las pérdidas, tras ellos las hortalizas, después el olivar y en menor medida los frutos secos (almendra y algarroba). Las localidades con mayores daños son Sant Rafel del Riu, Vinaròs, Canet lo Roig, Sant Jordi, Traiguera i Rossell.

LA UNIÓ considera especialmente preocupante la intensidad de este episodio meteorológico, que ocurrió en pocos minutos y ocurrido ya bastante avanzado el mes de noviembre, y que ha sorprendido a los agricultores de la comarca por su virulencia.

RECLAMARÁN ANTE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES UN PAQUETE DE MEDIDAS SIMILAR AL DE OTROS EPISODIOS METEOROLÓGICOS

ÇLa granizada descargó con fuerza durante la tarde del sábado en algunas localidades, donde las calles y los campos quedaron cubiertos de blanco en apenas unos minutos.

Ante la magnitud de los daños, LA UNIÓ reclamará a las distintas administraciones un paquete de medidas similar al aprobado en otros episodios meteorológicos adversos para facilitar la recuperación de las explotaciones agrícolas perjudicadas.

En primer lugar, solicitará el reparto gratuito y urgente de productos fungicidas y cicatrizantes para los agricultores de las zonas afectadas, con el objetivo de evitar la aparición de hongos y otras enfermedades en las heridas ocasionadas por el impacto del granizo en los cultivos.

Respecto a los seguros agrarios, LA UNIÓ recuerda que este tipo de adversidades meteorológicas está contemplado en el sistema actual y solicitará a Agroseguro que agilice al máximo las peritaciones de las parcelas dañadas para que los agricultores puedan cobrar cuanto antes las correspondientes indemnizaciones. Sin embargo, solicita cambios en algunas líneas como el seguro de multicultivo de hortalizas que se contrata muy poco debido a su inviabilidad ya que no compensa cuando llega un siniestro real, debido a cómo están diseñadas las franquicias y las peritaciones.

Asimismo, considera necesario complementar las coberturas del seguro con otras medidas de apoyo. En este sentido, reclamará ayudas destinadas a las personas titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción y dispongan de una póliza en vigor. Asimismo, propondrá al Ministerio de Agricultura que no se apliquen las franquicias de los seguros agrarios en los daños extraordinarios ocasionados por temporales y otras situaciones catastróficas en aquellas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

La organización también solicitará a la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, la aprobación de unas bases reguladoras que permitan establecer de forma inmediata ayudas directas, con fondos propios, para las personas titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas perjudicadas por este episodio.

Entre las medidas económicas que planteará LA UNIÓ figura la condonación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las parcelas cultivadas y a las construcciones situadas en ellas. Para compensar la pérdida de ingresos de los ayuntamientos afectados, propone que el Estado habilite los recursos necesarios a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En materia laboral, pedirá una bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% durante doce meses para los autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial que hayan sufrido siniestros con daños superiores al 30%.

En el ámbito fiscal, reclamará una reducción del índice de rendimiento neto del IRPF para las producciones con pérdidas superiores al 30%, así como incrementar hasta el 20% los gastos de difícil justificación para los agricultores acogidos tanto al régimen de estimación objetiva como al de estimación directa.

Por último, LA UNIÓ solicitará el establecimiento de líneas de crédito preferenciales a cinco años, con un año de carencia y bonificación total de los intereses, destinadas a las explotaciones agrarias afectadas por siniestros que hayan provocado daños superiores al 30%.

La organización considera que la rapidez en la puesta en marcha de estas actuaciones resulta fundamental para que los agricultores puedan afrontar los costes de recuperación de sus parcelas y mantener la actividad productiva después de este nuevo episodio de adversidad meteorológica.