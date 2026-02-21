Cifran en 200 millones de euros las pérdidas en el campo extremeño por el temporal y piden medidas de todas las administraciones

UPA-UCE Extremadura cifra en 200 millones de euros las pérdidas de los agricultores y ganaderos por los temporales que han afectado a la región, una cifra que irá en aumento a medida que se pueda entrar en el conjunto de las explotaciones. Por ello, esta organización agraria pide ayudas adicionales a la Junta de Extremadura, tal y como ha hecho el gobierno de Andalucía, a la vez que reclama al Gobierno nacional que no deje ninguna zona afectada fuera de las medidas de apoyo.

UPA-UCE valora la rapidez con la que el Gobierno de España ha publicado el decreto de ayudas para los afectados por las lluvias, pero reclaman que los apoyos cubran a todos los agricultores y ganaderos afectados y que no se queden zonas fuera de dichas ayudas. “Reclamamos medidas de apoyo para todos los afectados porque hay muchos agricultores que necesitarán apoyos importantes para poder continuar con su actividad”, ha señalado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

“NECESITAMOS QUE SE ACTIVE EL FONDO DE CRISIS Y SE PONGAN EN MARCHA MEDIDAS REGIONALES ADEMÁS DE LAS NACIONALES”

UPA-UCE Extremadura destaca que se han registrado daños en todos los cultivos agrícolas, tanto de secano como de regadío, además de en naves agrícolas, cercados, etc. Por su parte, en el ámbito ganadero, además de la dificultad de acceso para alimentar al ganado, esta organización agraria mantiene que se han registrado casos de mortalidad en terneros asociados a procesos infecciosos favorecidos por la humedad, así como complicaciones en explotaciones de ovino relacionadas con el manejo y las parideras.

Las explotaciones apícolas también registran pérdidas importantes ya que la mayoría de las colmenas han quedado inundadas. “La Junta tendrá que hacer un seguimiento exhaustivo de los daños para que no se deje fuera a los agricultores que no tenían realizado el seguro, como ocurre con el sector del tomate”, ha destacado Llanos.

Esta organización agraria califica de “catastrófica” la situación en la que ha quedado el campo en Extremadura y hace un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos para que comuniquen los daños registrados en sus explotaciones.

A día de hoy no se pueden cuantificar las pérdidas, hay que hacer un seguimiento. Pedimos que se declare zona catastrófica y que se adopten medidas y se utilice el fondo de crisis europeo. “Necesitamos que se active el fondo de crisis y se pongan en marcha medidas regionales además de las nacionales”, ha destacado Llanos.