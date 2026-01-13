Cifran en 153 millones las pérdidas en el sector por la peste porcina: El margen para los ganaderos ha descendido un 40% respecto a 2024

Unión de Uniones ha hecho un balance del impacto que ha tenido la peste porcina africana (PPA) en el sector productor porcino tras los brotes que hubo el pasado mes y lo cifra en alrededor de 153 millones de euros. La organización ha realizado un análisis sobre cómo ha reaccionado el mercado con la aparición de esta enfermedad y ha concluido que la facturación del sector porcino ha descendido en torno al 17%, un dato muy relevante en uno de los sectores estratégicos a nivel país.

La organización destaca la buena predisposición del sector ganadero en materias de bioseguridad que ha conseguido que, a pesar de los 60 casos positivos notificados en jabalíes en el entorno natural, no se ha hallado casos positivos en ninguna de las 57 granjas de porcino ubicadas en el radio de 20 km de la zona infectada.

No obstante, las restricciones de movimiento de 61.500 cerdos ha provocado una disminución de la exportación a China, el principal destino de comercio exterior, que tiene una cuota de mercado de casi el 20%, y habrá que esperar para ver qué efecto ha tenido una vez estén los datos disponibles del último trimestre de 2025.

PIDEN QUE SE SIGA INVESTIGANDO EL ORIGEN DEL VIRUS PARA QUE SE REPARTAN RESPONSABILIDADES Y SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE NO VUELVA A SUCEDER

Por otra parte, Unión de Uniones señala cómo la cotización en cerdo vivo en Mercolleida, principal mercado del sector y afectado por la proximidad de los focos, bajó hasta situarse en 1€/kg. En este sentido, se señala que el precio medio en 2025 experimentaba una bajada del 7,6% respecto a la media del año anterior mientras los costes de producción subían casi un 2%, provocando un margen 40% menor a los ganaderos que en 2024.

La organización pide que se siga investigando el origen del virus para que se repartan responsabilidades y se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.

Asimismo, pide mayor compromiso tanto al Ministerio como a la Unión Europea con la sanidad animal, con una revisión de protocolos y mecanismos de prevención, algo que reclamará también el próximo 11 de febrero en la tractorada que se celebrará en Madrid.

«El sector porcino es importantísimo a nivel estatal, tanto por consumo interno como en exportaciones. Hay que defenderlo y seguir trabajando para que esto se quede en un episodio con un principio y un final, pero para ello la Administración tiene que ponerse las pilas», comentan desde la organización.