China recupera su pulso de aranceles con la CE e impone tasas ‘antidumping’ al brandy europeo pero eximirá a firmas que pacten precio

El Ministerio de Comercio de China anunció este viernes el final de la investigación ‘antidumping’ que inició hace un año contra las importaciones de brandy de la Unión Europea (UE), que se salda con tasas de hasta el 34,9% que, no obstante, no aplicará a las empresas que cumplan con un pacto de precios. Cabe recordar que estas nuevas tasas, consensuads o no, afectarán al 30% del brandy español exportado, por lo que representará un duro golpe para el sector.

La resolución «establece que existe competencia desleal (‘dumping’) en este producto, que la industria nacional del brandy está amenazada de sufrir un perjuicio sustancial y que existe una relación causal entre el ‘dumping’ y la amenaza de perjuicio sustancial», indicó la cartera de Comercio en un comunicado publicado en su página web.

«Además, tras revisarlo conforme a la ley, el Ministerio de Comercio aceptó los compromisos de precios asumidos por las asociaciones y empresas industriales pertinentes de la UE, y no se impondrán derechos ‘antidumping’ a los productos importados relacionados que cumplan las condiciones del compromiso», agrega la nota oficial.

Como se recordará, en este pulso entre las autoridades chinas y la Comisión Europea, por los aranceles impuestos a los coches eléctricos chinos, provocó que desde el 15 de noviembre del pasado año, como medida provisional, los importadores de brandy europeo han tenido que presentar depósitos o cartas de garantía a las aduanas chinas, basados en los márgenes de las tasas antidumping establecidos, que oscilaban entre el 30,6% y el 39% y lo que, según Pekín, constituyía una amenaza significativa para la industria local china.