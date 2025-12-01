Peste porcina: China confirma a España que acepta la regionalización del comercio porcino y da un respiro a todo el sector en materia de exportación

China ha confirmado oficialmente a las autoridades españolas que acepta la regionalización de la situación de peste porcina africana (PPA), prohibiendo sólo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la provincia de Barcelona.

Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras la reunión que ha mantenido esta tarde del lunes 1 con el sector productor e industrial del cerdo de capa blanca en la que ha trasladado al sector que, por el momento, no se han detectado positivos en granjas ni animales de producción con sintomatología compatible. El objetivo ahora es, ha recalcado, «tener delimitada» la zona afectada y «evitar su extensión a otros lugares».

Planas ve una «buena noticia» que las autoridades chinas hayan aceptado finalmente esa regionalización gracias al acuerdo que firmaron con España hace algo más de dos semanas.

Hay que tener en cuenta que el gigante asiático es el principal cliente para el porcino español, representando cerca del 42% del volumen que exporta España a terceros países y el 29% en valor.

Por lo demás, siguen activos unos 120 certificados sanitarios de exportación bloqueados por más de una veintena de países que no aceptan la regionalización. La intención del Ministerio es negociar con esos países para que acepten la territorialización.

En la reunión con la interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc) y con la asociación de productores de porcino blanco (Anprogapor) ha mostrado su intención de «continuar trabajando de la mano» con el sector y con las autonomías con la prioridad de evitar que «pueda extenderse» el foco.

EL MINISTERIO COINCIDE CON LA GENERALITAT EN EL ORIGEN DE LA LLEGADA DE LA PESTE A ESPAÑA

La intención del Ministerio es trabajar para que el país retome su estatus de país libre de PPA «lo antes posible», aunque eso no ocurrirá hasta que pasen 12 meses sin casos desde el último foco, según ha recordado.

Al igual que la Generalitat, cree que la hipótesis «más plausible» sobre la llegada de la PPA a esa zona de Cataluña sería la de restos de alimentos humanos infectados con el virus que hayan sido ingeridos por los jabalíes.

En cuanto a posibles indemnizaciones a los afectados, el ministro ha remarcado que aún no se está «en esa fase». Igualmente, cree que es «muy temprano» para hacer un análisis sobre el impacto que la PPA pueda tener en el precio de los productos derivados del cerdo.

Y ha incidido en que es «absolutamente» seguro consumir alimentos derivados del cerdo ya que la peste porcina africana no es transmisible a humanos ni por contacto con los animales infectados ni por consumo de productos.

También ha hecho un llamamiento para que las explotaciones de porcino, tanto intensivas como extensivas, sigan implementado las medidas de bioseguridad se encuentren o no cerca de la zonas afectada.

EL SECTOR DEFIENDE SU REPUTACIÓN

Por su parte, el sector porcino español ha defendido su reputación internacional a pesar de los casos de peste porcina, para los que ha considerado «vital» establecer una regionalización de cara al «futuro próximo» del comercio de esta industria.

Así lo ha asegurado el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) y de la Interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc), Manuel García, en su comparecencia ante los medios de comunicación.

«Estoy seguro de que vamos a seguir siendo un sector referente, líder en Europa y a nivel mundial», ha asegurado, algo que no se consigue si se actúa con falta de «transparencia» e «irresponsabilidad», ha abundado.

La posición de «líder absoluto» en la Unión Europea «no se pierde de un día para otro» ha dicho, el líder de un sector que «trabaja unido», ha reiterado, para circunscribir el foco y erradicarlo con la «mayor brevedad posible».

«Sabemos hacerlo», ha confiado el presidente de las asociaciones.

También ha celebrado que China haya confirmado oficialmente a las autoridades españolas que acepta la regionalización de la situación de PPA, prohibiendo sólo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la provincia de Barcelona.

Para García, la regionalización es «vital» para el futuro «próximo» del sector porcino español y muestra un síntoma más de que España es visto como un país «serio», que ha dicho «la verdad» desde el comienzo de esta situación.

Sobre los precios, el mercado de la carne en España y en Europea «está pesado», ha asegurado, esta situación no se debe especialmente al contexto sanitario, sino que «venía de semanas atrás».

Por último, García ha mandado un mensaje de «tranquilidad absoluta» a los consumidores españoles, pero también a los europeos y de terceros países, puesto que se trata de una enfermedad que no afecta a los humanos.