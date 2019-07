ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que no imponga el acceso a las nuevas tecnologías en el sector agropecuario, con la imposición del certificado digital, y, por el contrario, facilite su progresividad para que los agricultores y ganaderos de la región puedan adaptarse a la transformación digital.

La organización agraria ha explicado que los ganaderos han mostrado su malestar, después de que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural les haya obligado a tener un certificado digital para poder recoger la Resolución de las ayudas al bienestar animal o tener que desplazarse hasta la Oficina Comarcal Agraria o la Delegación de Agricultura correspondiente.

Hasta ahora, según explican los técnicos de la organización, los beneficiarios recibían una notificación conectada con el Portal del Ciudadano y, a través de la aplicación de captura de la PAC (SGA), ASAJA, como entidad colaboradora reconocida, podía acceder a las resoluciones de sus socios.

el futuro del sector está estrechamente ligado a las nuevas tecnologías, pero no hay que obviar las barreras existentes

ASAJA CLM ha subrayado que el nuevo trámite supone una dificultad añadida, pues se precisa no solo un certificado digital, sino también una conexión a Internet suficiente (que en muchos puntos del medio rural no existe) y también unos conocimientos y destreza en gestiones digitales que muchos ganaderos, sobre todo los de más edad, no poseen.

Por ello, ha insistido en que antes debería proporcionarse una formación y permitir cierta progresividad para adaptarse a la era digital. La organización agraria reconoce que el futuro del sector agroalimentario está estrechamente ligado a las nuevas tecnologías, pero no hay que obviar las barreras existentes, por lo que pide que, por ahora, el sector tenga la opción de elegir entre el sistema electrónico y el tradicional, es decir, a través del correo postal.

La organización agraria recuerda que el elevado envejecimiento de la población supone un grave problema en el medio rural, no sólo por edad y por brecha generacional, sino por la necesidad de acometer determinadas inversiones a las que los más mayores pueden no estar dispuestos, como un ordenador en este caso.

Por este motivo, es muy importante que la transformación digital se adecúe al modelo de agricultura y alimentación mayoritario en España y en Europa, y no al revés, y así no discriminar a la mayor parte de nuestros agricultores y ganaderos.

