Cerealto adquiere una participación mayoritaria en la estadounidense Fresca Food y acelera su crecimiento en snacks naturales y orgánicos

La multinacional alimentaria Cerealto, con plantas de producción en Palencia (Venta de Baños y Aguilar de Campoo) y Zamora (Toro), ha adquirido una participación mayoritaria en Fresca Foods, uno de los principales fabricantes estadounidenses de snacks naturales y orgánicos.

La operación supone una expansión estratégica en Estados Unidos, donde se concentra el mayor consumo global de estos productos, según ha informado este martes 5 la compañía en un comunicado.

La alianza permitirá a Cerealto consolidar una presencia industrial significativa en Norteamérica, mercado que pasará a representar alrededor del 20% de los ingresos totales del grupo, con acceso directo a una red de clientes en un sector cuyo valor supera los 31.900 millones de dólares y registra un crecimiento anual del 6,2%.

Cerealto y Fresca Foods integrarán carteras de productos complementarias (barritas, cereales, crackers, galletas y snacks) y reforzarán sus capacidades conjuntas de innovación y fabricación para terceros, con la vista puesta en acelerar su implantación tanto en el mercado estadounidense como en Europa.

El equipo directivo de Fresca mantendrá una participación relevante y continuará gestionando las operaciones diarias desde Colorado.

El consejero delegado de Cerealto, Bosco Fonts, ha destacado el carácter transformador de la operación y ha asegurado que la operación «marca un paso decisivo en nuestra trayectoria de crecimiento».

«Asociarnos con el equipo directivo de Fresca Foods nos otorga una posición sólida en el mayor mercado de snacks del mundo, impulsando la evolución de nuestro negocio desde un enfoque principalmente europeo hacia una proyección verdaderamente internacional».

Por su parte, el presidente de Fresca Foods, Todd Dutkin, ha subrayado que la alianza aportará «nueva inversión y crecimiento de capacidades», mientras que el CEO de la compañía estadounidense, Brandon Viar, ha valorado las oportunidades que generará para el equipo, los clientes y la comunidad.

Cerealto es un grupo especializado en la fabricación para terceros y marca de distribuidor de productos de cereales, snacks, pasta y pan sin gluten, con más de 3.200 trabajadores y plantas en España, Portugal, Reino Unido y México con una producción anual cercana a 250.000 toneladas, que generan ingresos superiores a 520 millones de euros.

Fresca Foods factura 97 millones de euros y emplea a más de 400 personas en cuatro centros de producción en Denver y Boulder (Colorado).