Central Lechera Asturiana se une a la iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’ de Too Good To Go, para combatir el desperdicio de alimentos

Central Lechera Asturiana se ha unido a la iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’ lanzada por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, para acabar con la confusión que generan las etiquetas de fechas de los alimentos en los consumidores y ayudar a frenar el desperdicio de comida.

Según la Comisión Europea, el 10% de toda la comida que se desperdicia en Europa tiene que ver con el etiquetado de fecha de los alimentos y una de las causas principales es la confusión que aún hoy existe entre los consumidores a la hora de interpretar los distintos tipos de fechas. Y es que, según datos de la OCU, se calcula que 4 de cada 10 españoles no tiene clara la diferencia entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad.

Con la iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’ impulsada por Too Good To Go y a la que se ha unido Central Lechera Asturiana, ambas marcas quieren poner freno a esa confusión y recordar a los consumidores, que la fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad organoléptica prevista y, una vez pasada esa fecha, el alimento puede haber cambiado ligeramente su textura o sabor pero su consumo sigue siendo seguro.

SE INCORPORA SOLO EN LOS ENVASES DE LOS ALIMENTOS CON FECHA DE CONSUMO PREFERENTE PARA ANIMAR A LOS CONSUMIDORES A NO TIRAR UN ALIMENTO CON FECHA VENCIDA

Para ello, Too Good To Go ha creado el distintivo ‘Mira, Huele, Prueba’. Se trata de una nueva etiqueta que se incorpora solo en los envases de los alimentos con fecha de consumo preferente para animar a los consumidores a utilizar sus sentidos antes de tirar un alimento con fecha de consumo preferente vencida. Con ello se recuerda al consumidor que si el producto tiene buen aspecto, huele bien y tiene buen sabor, este se puede consumir y así se evitaría el desperdicio innecesario de mucha comida.

De este modo Too Good To Go está reuniendo a grandes marcas del sector de la alimentación que ya están trabajando para incorporar este nuevo distintivo en sus productos. Es el caso de Central Lechera Asturianan que, en línea a su compromiso en la lucha contra el desperdicio alimentario, va a ir incorporando de manera progresiva la etiqueta ‘Mira, Huele, Prueba’ en sus briks de leche.

Para Manuel Reinerio Fernández Cabal, Director de Comunicación y RSC de la marca láctea, «Participar en esta campaña implica continuar apoyando TOO GOOD TO GO poniendo a su disposición nuestros activos con el objetivo de trasladar mensajes que nos ayuden a concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de reducir el desperdicio alimentario. Dentro de nuestro Plan de Sostenibilidad Integral, esta es una de nuestras prioridades».