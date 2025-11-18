Celebran las lluvias por su impacto en el sector agrario pero reclama infraestructuras hídricas para garantizar el abastecimiento

La organización agraria ASAJA Córdoba ha informado de que las precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia de Córdoba han supuesto un alivio significativo para el sector agrario, contribuyendo a mejorar las condiciones del suelo y favoreciendo el desarrollo de los cultivos. Las lluvias acumuladas han sido especialmente positivas, registrándose en Sierra Morena unos 200 litros de media; y en el valle del Guadalquivir y campiña 150 litros de media, durante el episodio de precipitaciones.

Gracias a estas lluvias, se ha incrementado de forma notable la humedad del terreno, sin hacer daño en cultivos agrícolas y siendo beneficiosa para la siembra de cultivos herbáceos y hortícolas, aunque para el olivar haya sido ya tardía para la cosecha, pero sí beneficiosa para el árbol.

Del mismo modo, los cultivos herbáceos, tanto los ya sembrados como los que están pendientes de siembra, afrontan ahora una perspectiva mucho más prometedora, así como a los pastos, forrajes destinados al ganado también han sufrido una mejora considerable.

Para la ganadería, la situación es igualmente positiva, ya que la mejora de los pastos permitirá incrementar la disponibilidad de alimento natural, reduciendo costes y favoreciendo el bienestar animal.

INSISTEN EN LA IMPORTANCIA DE AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS QUE PERMITAN ALMACENAR Y GESTIONAR EL AGUA DE FORMA EFICIENTE

Asaja Córdoba recibe, por tanto, con optimismo este episodio de precipitaciones, que también han sido muy beneficiosas para el llenado de embalses y recarga de acuíferos

No obstante, recuerda a las administraciones la importancia de avanzar en la construcción y mejora de infraestructuras hídricas que permitan almacenar y gestionar el agua de forma eficiente. Por ejemplo, permitirse bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales y eliminar las trabas a la construcción de balsas y microembalses.

También es importante evitar las limitaciones al uso de aguas regeneradas, “lo cual frena la inversión y la generación de riqueza y dar permisos para su uso, permitir el uso de aguas subterráneas de pozos, agilizando su tramitación, autorizaciones de microembalses y balsas para el abastecimiento de agua para el ganado y realizar un mantenimiento de los cauces y embalses, limpiando los mismos de forma periódica”.