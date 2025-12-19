Cebada y trigo bajan con una demanda centrada en el corto plazo lo que provoca que los productores se retiraran por bajos precios

Cebada y trigo han bajado esta semana con una demanda centrada en el corto plazo lo que provoca que los productores se retiraran por bajos precios para no perder más dinero.

Con este escenario, los 3 esenciales de esta semana por Abastores son:

Cebada y trigo bajanen el interior por el aumento de la oferta. China compra trigo argentinoy cancela compras a Estados Unidos. El trigo del Mar Negro sigue presionado, con Ucrania vendiendo con dificultad.

La semana ha estado marcada por un aumento de la oferta en las zonas productoras, lo que ha complicado la salida del grano en el interior. Al inicio, la demanda se mantuvo al margen, con compradores a la espera de nuevos recortes y sin cierres a largo plazo.

En este contexto, la cebada y el trigo bajaron en el interior, con recortes de 1 a 3 €/t en lonjas de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se vendió solo lo justo para cubrir el día a día y, tras las bajadas, muchos vendedores dejaron de vender a esos precios.

El maíz, por su parte, subió 2 €/t en la lonja de León y se mantuvo estable en el resto.

BAJADAS EN LOS MERCADOS DE EEUU POR LA ABUNDANTE OFERTA INTERNACIONAL

En Chicago, soja, maíz y trigo cerraron la semana a la baja. La soja estuvo condicionada por un ritmo de compras de China menor de lo esperado y por la competencia de Sudamérica, que sigue marcando precios más bajos.

El maíz también terminó la semana en negativo, afectado por exportaciones más flojas y por la falta de referencias claras sobre el uso de biocombustibles en Estados Unidos.

En trigo, la presión vino de la abundante oferta internacional y de la competencia de otros orígenes como Argentina, Australia y el Mar Negro. A esto se sumaron cancelaciones de compras por parte de China, que pesaron sobre el mercado durante la semana.Europa

En Europa, el mercado de cereales ha estado marcado por una elevada disponibilidad de grano, lo que ha limitado los precios durante la semana. Las previsiones apuntan a una mayor producción en la próxima campaña, manteniendo el mercado bien abastecido.

Las exportaciones han avanzado de forma irregular, mientras que las importaciones de maíz y soja han sido menores que el año pasado. Francia prevé un aumento de la superficie de cultivos de invierno de cara a 2026.

En este contexto, el trigo europeo sigue compitiendo con dificultad en el mercado internacional, presionado por la oferta disponible y por la competencia de otros orígenes. A esto se suma la situación en el Mar Negro, donde Ucrania sigue vendiendo con dificultad, con precios bajos por la escasa actividad comercial y los problemas logísticos en puertos, mientras Rusia mantiene un ritmo regular de exportaciones.Otros mercados globales

Sudamérica ha vuelto a marcar el paso del mercado esta semana. Brasil ha elevado sus previsiones de exportación de soja, harina de soja y maíz para diciembre y avanza con una campaña de soja muy voluminosa, lo que mantiene una oferta elevada en el mercado internacional.

Argentina destaca por la magnitud de su cosecha de trigo y por el inicio de envíos a China, reforzando su papel como proveedor competitivo.

Australia avanza hacia una cosecha de trigo estimada en 35,6 millones de toneladas para 2025/26, un volumen superior al del año anterior y entre los más altos de los últimos ciclos.