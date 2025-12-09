Cataluña da luz verde a las ayudas económicas para afrontar la peste porcina, el precio del cerdo baja 30 euros en CyL y los cazadores quieren cobrar

El Govern catalán ha dado luz verde este martes 9 a las ayudas económicas con las que quiere mitigar el impacto económico y sanitario del brote de peste porcina detectado en Barcelona, y ha declarado la emergencia para agilizar contratos del sector público vinculados a esta crisis sanitaria animal. Mientras en Castilla y León el precio del cerdo ha bajado ya 30 euros y los cazadores quieren ayudas por cazar jabalíes.

En concreto, el Ejecutivo catalán ha creado una línea de ayudas y subvenciones por 10 millones de euros, que es ampliable a otros diez más.

También amplía la línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF) para empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas de manera que se incluyen las que estén impactadas por la peste porcina africana.

El Govern ha declarado además la emergencia para todas las actuaciones que persiguen contener, prevenir y paliar los efectos y los contagios de esta enfermedad vírica animal, que es altamente contagiosa.

De esta manera, se tramitarán de emergencia todos los contratos de servicios y suministros y, si es necesario, de obras que pueda adjudicar la Generalitat o el sector público «que tengan como finalidad contener, prever o paliar los efectos y contagios de la fiebre porcina africana y posibles mutaciones o variantes del virus».

EL MIEDO A LA PESTE HACE QUE BAJE UNA MEDIA DE 30 EUROS EL PRECIO DEL CERDO EN CASTILLA Y LEON

Aunque no hay ningún caso de peste porcina africana ni la cabaña de cerdos española, ni con ello en la de Castilla y León, el foco detectado en Cataluña ya se nota en los precios de la lonja con una repercusión de unos 30 euros menos por cada animal, según ha detallado el director de la Asociación Nacional de Productores de Porcino, Miguel Ángel Higuera.

Higuera ha participado este martes en Valladolid en la constitución del Comité Técnico de Expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la Peste Porcina Africana (PPA) de Castilla y León, de la que forma parte la asociación que dirige, Anprogapor, y en declaraciones a los medios ha alertado de esa caída ya en los precios que está repercutiendo en los ganaderos de porcino.

Pese a estar España libre de peste porcina en granjas, «ahora mismo el impacto económico que estamos teniendo es elevado, y el coste de la peste le está costando ya a cada ganadero de porcino, tanto de España como de Castilla y León, alrededor de unos 30 euros por animal producido».

EL SECTOR CINEGÉTICO PIDE AL GOBIERNO AYUDAS DIRECTAS POR CADA JABALÍ ABATIDO

Por su parte, el sector de la caza ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) un paquete de ayudas directas por jabalí abatido orientado tanto a reforzar la presión de control poblacional como a compensar los desequilibrios de mercado derivados de la depreciación de la carne de jabalí.

El objetivo es «asegurar la continuidad de las operaciones de extracción indispensables para la gestión sanitaria» tras el brote de peste porcina, según han informado en un comunicado la interprofesional de la carne de caza Asiccaza, la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan.

Entre el paquete de medidas propuestas al Ministerio, también se recoge una financiación «integral» cubriendo recogida, transporte y eliminación de los residuos generados, garantizando bioseguridad y sostenibilidad del sistema.

Además, han reclamado un reconocimiento «formal» del sector de la caza y la carne de caza «como parte integrante de los planes de gestión de la PPA, por su capacidad operativa y conocimiento del territorio».