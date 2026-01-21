Cataluña anuncia que levantará en los próximos días las restricciones por peste porcina en 79 municipios de Barcelona

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha afirmado este martes 21 que en los próximos días se levantarán las restricciones por la peste porcina africana (PPA) en 79 municipios de Barcelona.

En una comparecencia en el Parlament, Ordeig ha afirmado que «durante los próximos días habrá una nueva orden para flexibilizar las restricciones entre el radio de 6 a 20 kilómetros».

En está área hay 79 municipios, entre ellos Barcelona, Badalona, l’Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat o la Roca del Vallès, a los que se aplicaron inicialmente restricciones de acceso al medio natural para la ciudadanía.

A mediados de diciembre, las restricciones se flexibilizaron: el Govern permitió el acceso al medio natural para actividades económicas, agrícolas, forestales o de ganadería, pero mantuvo la prohibición a las actividades de ocio en grupo, para evitar aglomeraciones de personas.

En el Parlament, Ordeig ha dicho que, hasta el momento, han analizado 863 jabalíes, de los cuales 64 han dado positivo, una cifra que ha avisado de que podría aumentar porque quedan algunos cadáveres por analizar aún.

En todo caso, los positivos son siempre dentro del primer radio de 6 km donde se declaró el foco, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès.

La peste porcina no ha entrado en ninguna de las 59 granjas cercanas que se vigilan con más detenimiento, ni en otras de otras partes de Cataluña, ha dicho el conseller.

También ha afirmado que aún no han podido determinar el origen del brote, pues están pendientes de más análisis del laboratorio europeo de referencia.