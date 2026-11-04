Castilla y León prorroga hasta finales de noviembre las medidas de vigilancia frente a la dermatosis nodular contagiosa

La resolución amplía la vigencia de las medidas cautelares aprobadas inicialmente en enero de 2026 y prorrogadas sucesivamente durante los últimos meses, manteniendo los mismos términos y condiciones actualmente en vigor. La norma produce efectos desde el 31 de octubre de 2026 y permanecerá vigente, en principio, hasta el 30 de noviembre de 2026.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de declaración obligatoria que afecta al ganado bovino y cuya aparición tendría importantes consecuencias sanitarias y económicas para las explotaciones ganaderas, así como para los movimientos comerciales de animales y productos ganaderos.

Desde ASAJA Castilla y León se recuerda a los ganaderos la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones, extremar la vigilancia sanitaria de los animales y comunicar inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha compatible con esta enfermedad.

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