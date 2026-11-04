UPA


ARANCELES
ORIENTE MEDIO
MOVILIZACIONES
PAC
CEREALES
METEOROLOGIA

Castilla y León prorroga hasta finales de noviembre las medidas de vigilancia frente a la dermatosis nodular contagiosa

por | Nov 4, 2026 | Ganadería, Sanidad animal

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha anunciado que mantiene hasta el 30 de noviembre las medidas de vigilancia y control para proteger la cabaña bovina de Castilla y León frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

La resolución amplía la vigencia de las medidas cautelares aprobadas inicialmente en enero de 2026 y prorrogadas sucesivamente durante los últimos meses, manteniendo los mismos términos y condiciones actualmente en vigor. La norma produce efectos desde el 31 de octubre de 2026 y permanecerá vigente, en principio, hasta el 30 de noviembre de 2026.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de declaración obligatoria que afecta al ganado bovino y cuya aparición tendría importantes consecuencias sanitarias y económicas para las explotaciones ganaderas, así como para los movimientos comerciales de animales y productos ganaderos.

Desde ASAJA Castilla y León se recuerda a los ganaderos la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones, extremar la vigilancia sanitaria de los animales y comunicar inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha compatible con esta enfermedad.

Para más información, consulta BOCyL

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×