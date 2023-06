Castilla y León propone un fondo de 42 millones de ayuda por la sequía ligado a los seguros, lo que la organizaciones agrarias ven insuficiente

La Junta de Castilla y León ha planteado este martes 20 a las organizaciones agrarias de la Comunidad un paquete de ayudas al campo por la sequía que pasa por un fondo de 42 millones de euros ligado a los seguros agrarios, que las Opas han tachado de insuficiente, pues dejarán fuera a «más de la mitad de los agricultores de la Comunidad».

Así lo han asegurado a Efe al termino del Consejo Agrario reunido este martes el presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, y el coordinador regional de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, que han explicado que más de la mitad de los profesionales del campo en la Comunidad se quedarían fuera de estas ayudas al no contratar este tipo de seguros por ser poco eficaces.

Además, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Gerardo Dueñas, ha planteado en el encuentro una ayuda valorada en cien millones de euros como bonificación del cien por cien de los intereses para los agricultores y ganaderos de zonas extensivas con un crédito de hasta 60.000 euros a 5 años.

Asimismo, Dueñas ha explicado, en un audio remitido por la Junta, que su departamento ha planteado una bonificación del 95% de las tasas veterinarias para este año y para el año que viene y un incremento de apoyo al seguro agrario evaluado en torno a los 4,5 millones de euros.

LAS OPAS VEN UNAS MEDIDAS «INSUFICIENTES», RECHAZAN QUE SE VINCULEN A LOS SEGUROS Y PIDEN AYUDAS DIRECTAS

Pese a ello, las organizaciones profesionales han catalogado de «insuficiente» estas ayudas y «erróneo» el modo en el que se aplicarán, ya que las Opas han reiterado a la Junta la necesidad de conceder ayudas directas a «todos los profesionales que hagan la PAC», ha indicado el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo.

Asaja reclama una ayuda directa para todos los agricultores y ganaderos profesionales, “porque si se vincula exclusivamente que este fondo esté ligado a los seguros muchos no podrán beneficiarse, especialmente en las provincias del sur de la comunidad, donde la sequía ha sido aún más severa, que son las que tienen un aseguramiento más bajo porque las condiciones y rendimientos hacen que no sea asequible. Desde la organización reclamamos el doble de presupuesto y para ayudas directas a los profesionales, tengan o no seguro”, recalcó Dujo.

Respecto al apoyo a los préstamos, las condiciones propuestas por la Consejería -cuantía máxima cubierta de 60.000 euros, un año de carencia y 4 máximo de amortización- “se aproximan más a las necesidades del sector, pero deberían ser dos y no un año de carencia, y por supuesto al 0% de interés, porque el sector está bajo mínimos tras varias campañas malas”, puntualizó el presidente de Asaja.

Por su parte, desde la UCCL ven que las ayudas hay que calificarlas como «totalmente insuficientes, poco imaginativas y tardías. Son un mero parche y generan agravios comparativos entre agricultores y entre zonas. Para este anuncio no hacia falta esperar tanto. Queremos ayudas directas para los ATPs de 25.000€ por explotación».

Asimismo, rechazan la exigencia de que este dinero esté ligado a los seguros agrarios, «que no debería incluirse como requisito, ya que en numerosas zonas de nuestra Comunidad no se suscriben seguros porque no están adaptados ni a las producciones ni a los precios.

La previsión de ayudas directas de 42 millones para complementar las indemnizaciones de Agroseguro en un 27% para los ATPs, «es un buen capote pero que sólo cubre a una pequeña parte de agricultores, quedan fuera todas las pólizas que no incluyen sequía, y todos los que no hayan suscrito seguro. No compartimos que las ayudas vayan vinculadas a los seguros, cuando en amplias zonas, éstos no son atractivos. Esto para UCCL es inaceptable. Los ATPs deben recibir ayudas directas que compensen, al menos en una parte, las pérdidas que esta catastrófica campaña agrícola va a traer consigo. O apoyamos a nuestro sector primario, o toda la cadena agroalimentaria va a verse afectada y las consecuencias serán inasumibles. Es tiempo de tomar decisiones políticas valientes que pongan en valor el sector estratégico que somos».