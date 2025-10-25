Castilla y León pone en marcha un nuevo sistema de identificación y delimitación de fincas agrícolas tras los procesos de concentración parcelaria

La localidad vallisoletana de Santibáñez de Valcorba ha sido el lugar elegido por la Junta de Castilla y León para poner en marcha un nuevo sistema de identificación y delimitación de las fincas agrícolas derivadas de los procesos de concentración parcelaria, con el que se pretende impulsar, modernizar y simplificar los complejos procesos administrativos que conllevan este tipo de trámites administrativos.

Esta novedad, que ha sido el motivo de la visita realizada en la jornada por el director general de Desarrollo Rural a este municipio, está incluida dentro del paquete de medidas que el Gobierno Autonómico ha puesto en marcha para agilizar todo lo posible estos largos procesos y se suma, entre otras, a la entrada en funcionamiento de la herramienta informática CONCENTRA.

Este programa, que hace que Castilla y León esté a la vanguardia nacional en el impulso a los procesos de concentración parcelaria, cuenta con un módulo para este nuevo sistema de información, que relaciona la información de cada finca de reemplazo (cartografía, superficie, clasificación, titularidad, situación jurídica, etc.) con los hitos que delimitan cada finca y sus coordenadas geográficas con precisión centimétrica.

Dicho método tiene la finalidad de dar una mayor información añadida a los vértices que delimitan las nuevas fincas, frente al método tradicional, con mojones de hormigón. Se evoluciona en el material, al utilizar resina de poliéster que aporta ligereza, es resistente a los rayos ultravioletas y los cambios de temperaturas y cuenta con una elevada resistencia al impacto, y cuenta con un tronco piramidal de color blanco. Todas estas características hacen de este material un producto manejable para realizar la colocación más rápidamente, y muy resistente a lo largo del tiempo.

El conjunto lleva en su parte superior una arandela de aluminio con la inscripción ‘Junta de Castilla y León’ y ‘Concentración Parcelaria’, así como un número que corresponde con el hito colocado en el terreno, para una completa identificación de la finca a la que corresponde. Toda la información ligada a esos hitos se puede consultar en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Además, para facilitar el acceso a esta información cartográfica a los propietarios de las fincas, desde la Junta se les ha hecho llegar un QR y se ha puesto a su disposición en distintos formatos, para poder cargarla en los GPS de los tractores.