La Junta de Castilla y León ha levantado la mayor parte de las restricciones frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), manteniendo como única medida la desinsectación obligatoria de los vehículos de transporte de ganado.

La medida se recoge en una resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera publicada en el BOCyL, que modifica las restricciones implantadas para evitar la propagación de esta enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y cuya aparición conlleva importantes consecuencias sanitarias y económicas para el sector ganadero.

Desde el último foco declarado en España, localizado en la provincia de Huesca el 3 de marzo de 2026, no se han registrado nuevos casos. Esta favorable evolución ha permitido flexibilizar las medidas adoptadas hasta la fecha y avanzar hacia la normalización de la actividad ganadera.

No obstante, la Junta mantiene la obligación de desinsectar todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos en Castilla y León, una medida que se suma a las tareas de limpieza y desinfección exigidas por el Real Decreto 638/2019 y que, según la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental , contribuirá a reforzar la bioseguridad y a reducir el riesgo de introducción y difusión de enfermedades transmitidas por insectos vectores.

La resolución entrará en vigor el próximo 1 de diciembre de 2026.

Para más información, consulta BOCyL