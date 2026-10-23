Castilla y León defiende el cultivo de la remolacha ante necesidad de importar y por su valor estratégico y económico den el medio rural

La Junta de Castilla y León ha defendido la importancia de cultivar remolacha en la Comunidad ante la necesidad que tiene España de importar azúcar, además de resaltar el valor estratégico de la remolacha para el desarrollo económico y el empleo en el medio rural de la región, por lo que considera que es preciso apoyar e impulsar este cultivo, ya que «mejor lo producido aquí que lo que venga de fuera».

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha hecho estas manifestaciones en Olmedo (Valladolid), donde el presidente de la cooperativa remolachera ACOR, Jesús Posadas, ha presentado las novedades de la campaña 2026-2027 tras comenzar la recepción en fábrica en esta planta el pasado día 20.

Pino ha concretado que España es un país que tiene una tasa de autoabastecimiento del 25%, lo que supone que se necesita importar mucho del exterior, ya que el consumo en España ronda 1,3 millones de toneladas y la producción es de poco más de 300.000.

LA AMENAZA DE MERCOSUR, CON BRASIL COMO GRAN EXPORTADOR, HACE TEMBLAR EL MERCADO NACIONAL

«En esta situación lo que hace falta es apoyar e impulsar lo que es el cultivo de la remolacha, mejor lo nuestro, lo producido aquí, que no lo que venga de fuera», ha resumido.

En este sentido ha denunciado las amenazas que representan acuerdos como el de Mercosur donde Brasil, que es un gigante en producción de azúcar derivado de la caña de azúcar, hace tambalear muchas veces lo que es el mercado nacional y pone en situaciones complicadas por ese precio del azúcar a cooperativas emblemáticas.

Ha citado las dificultades para competir en mercados inernacionales con esos acuerdos comerciales y por las diferentes reglas en comparación con lo que llega de fuera, entre las que ha mencionado distintas herramientas fitosanitarias.

Pino se ha referido además a restricciones de agua y ha dicho que no comparte la política que desarrolla en este sentido la Confederación Hidrográfica del Duero, restrictiva, «siempre penalizando y poniendo bajo sospecha a los agricultores de Castilla y León».

«Nosotros entendemos el agua como un recurso que genera empleo, que genera riqueza y que tiene que estar al servicio del ser humano, es decir, al servicio de la producción de alimentos como es la remolacha», ha reivindicado.

El consejero ha expuesto que ha recogido las demandas que le ha trasladado la presidencia de la cooperativa y su Consejo Rector, algunas de ámbito nacional como la autorización de productos fitosanitarios, y otras cuestiones en materia de Política Agraria Comunitaria.

Pino ha reclamado ayudas «tan necesarias» para el cultivo de la remolacha, ha abogado porque sigan existiendo y se incrementen esas ayudas para el cultivo de girasol.

Ha enumerado una serie de medidas dispuestas en Castilla y León, ha considerado que la Consejería de Agricultura ya no puede hacer más y que ahora le toca mover ficha al Ministerio.