Castilla y León decide levantar las restricciones establecidas por los focos de la enfermedad de Newcastle, excepto en Segovia

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental deja sin efecto la Zona de Restricción Adicional (ZRA) establecida como consecuencia de los focos de enfermedad de Newcastle en Castilla y León detectados este 2026, un levantamiento de restricciones del que queda excluido el foco declarado en Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia).

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes la resolución del pasado 4 de noviembre de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que deja sin efecto la Zona de Restricción Adicional (ZRA), al haber desaparecido las circunstancias epidemiológicas que justificaron su establecimiento.

La ZRA se habilitó mediante la Resolución de 31 de julio de 2026, de la propia Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, así como las Resoluciones de 14 de septiembre de 2026, 28 de septiembre de 2026 y 16 de octubre de 2026 que modificaron su delimitación territorial.

Desde la adopción de dichas medidas se han ejecutado las actuaciones previstas en la normativa de la Unión Europea, en el Plan Nacional de Contingencia frente a la Enfermedad de Newcastle y en las resoluciones autonómicas de desarrollo.

Entre ellas, el sacrificio sanitario de las explotaciones afectadas, la eliminación de materiales de riesgo, la limpieza y desinfección de las instalaciones, las actuaciones de vigilancia epidemiológica, los controles oficiales sobre movimientos de aves y productos avícolas y el seguimiento sanitario de las explotaciones localizadas en las áreas afectadas.

Ahora, se ha constatado una evolución epidemiológica favorable de los focos, sin que las actuaciones de vigilancia desarrolladas hayan puesto de manifiesto evidencias de circulación activa del virus fuera de las áreas sometidas a medidas específicas derivadas del último foco declarado.

Asimismo, durante el periodo de aplicación no se han detectado nuevos focos que justifiquen mantener las medidas territoriales adicionales, por lo que la resolución supone declarar finalizadas las medidas específicas de control, vigilancia reforzada, control de movimientos y bioseguridad vinculadas a la ZRA.

Fuera del levantamiento de las restricciones quedan aquellas aplicadas a las zonas restringidas por el foco declarado en Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia), donde se mantiene una situación epidemiológica, con actuaciones de vigilancia, control y seguimiento sanitario.