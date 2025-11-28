Castilla y León consigna 2 millones para balsas destinadas al suministro de agua para ganado extensivo en zonas afectadas por los incendios

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha acordado autorizar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para realizar una aportación dineraria de 2 millones de euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL) con la que ejecutar las balsas destinadas al suministro de agua para ganado extensivo solicitadas por los municipios afectados por los incendios.

La construcción de estas infraestructuras, incluida como el punto número 23 dentro del plan de recuperación de las zonas afectadas por los sucesos de este verano, servirá, además de para garantizar el abastecimiento de los animales y dotar de mejores servicios a las explotaciones ubicadas en esas localidades, para convertirlos en punto de aprovisionamiento de agua para el operativo antiincendios.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también se han gestionado otras líneas de ayuda dentro de este plan de recuperación, tales como la concesión de ayudas directas a 730 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales y no profesionales, que superan los 4,1 millones de euros; la dedicada a la reconstrucción de infraestructuras agrícolas y ganaderas; la pensada para la reposición de cercados; y una más para la adquisición de comida, una vez finalizada la labor de suministro, que ha supuesto más de 2 millones de euros de inversión y que ha beneficiado a 440 ganaderos y 169 apicultores, con entregas de más de 8,5 millones de kilogramos.

La ejecución de balsas en los municipios afectados por los incendios se llevará a cabo de forma complementaria y paralela al plan que, gestionado desde la Consejería e incluido en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, prevé invertir un total de 5 millones de euros en la construcción de este tipo de infraestructuras hasta el año 2026, algunas de las cuales ya se encuentran en ejecución (Navarredonda de Gredos, Los Santos o Aldea del Obispo, por ejemplo).