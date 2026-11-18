La Junta de Castilla y León ha confirmado el primer caso de lengua azul de tipo 1 de esta campaña en una explotación de ganado vacuno de la provincia de Salamanca y está coordinando la respuesta de control con los servicios veterinarios, por lo que ha pedido tranquilidad a los ganaderos y a los ciudadanos.

Así lo ha señalado este miércoles el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, en declaraciones a los periodistas en el marco del foro Datagri, dedicado a la digitalización del sector primario.

Pino ha precisado que solo se declara el primer foco de lengua azul en cada provincia y que llevan ya tiempo trabajando en coordinación con los veterinarios oficiales del Ministerio y los de la Junta.

Ha transmitido un mensaje de «tranquilidad» a los ganaderos y los ciudadanos, puesto que «la lengua azul no es una enfermedad zoonótica» por lo que «no tiene importancia para la salud pública» ya que no se transmite a humanos y, además, están tratando de controlar los focos.

El consejero ha recordado que la bajada de las temperaturas propias del invierno trae consigo una menor actividad del mosquito «transmisor».

Pino ha destacado la importancia de la sanidad animal, con un proyecto de presupuestos en tramitación por 12 millones de euros, y de poner «todas las herramientas» para luchar contra las enfermedades animales.

(Foto: Archivo)