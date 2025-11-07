Castilla y León aprueba la ampliación hasta el 30 de noviembre de las medidas de prevención frente a la dermatosis con el respaldo del sector

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica en su edición de este viernes 7 la resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León por la que se establecen medidas cautelares de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) desde el 9 hasta el 30 de noviembre.

Las decisiones adoptadas, consultadas con las Organizaciones Profesionales Agrarias, están destinadas a minimizar el riesgo de aparición de la enfermedad, reforzar la protección de la cabaña ganadera y dar estabilidad al sector en consonancia con la resolución anterior del pasado 25 de octubre.

El texto recoge la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (salvo perros, gatos y otros animales de compañía) cuando concurran animales procedentes de más de un Código de Explotación Agraria (CEA).

Igualmente, se mantiene la suspensión del Mercado Nacional de Ganados de Salamanca y la obligatoriedad de realizar la desinsectación de los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada de bovinos en Castilla y León. También deberán desinsectarse los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies, con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida.

En los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales) serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial, inmovilización cautelar durante 21 días de todos los bovinos de la explotación y a la desinsectación de estos.

La resolución podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la DNC, que, en estos momentos, afecta únicamente a la provincia de Gerona, en la que se han detectado un total de 18 focos.

Por su parte, desde la Asociación de Ganaderos 19 de Abril ya han solicitado esta semana a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera que se prorrogue la Resolución de 23 de octubre de 2025, por la que se adoptaron medidas cautelares frente a la Dermatosis en la Comunidad.

Desde la Asociación consideran que, ante la situación actual y la información epidemiológica disponible, debe actuarse con prudencia, manteniendo durante algunos días más las medidas cautelares adoptadas en Castilla y León.