Castilla-La Mancha pide que la condicionalidad social de la PAC se aplique cuanto antes, aunque no será efectiva hasta 2024

Castilla-La Mancha aboga por la aplicación “cuanto antes” de la condicionalidad social de la PAC que por prima vez se incluye tras la reforma de la PAC, que entra en vigor en enero de 2023 aunque no será hasta 2024 cuando entre en vigor esta norma, y así, “desterrar del campo” a aquellos empresarios que no cumplen con los trabajadores, según han destacado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

Junto al secretario general de CCOO-Industria de Castilla-La Mancha, Ángel León, y el responsable del sector agrario de CCOO, Vicente Jiménez, se han reunido este lunes 10 en la Consejería para tratar diferentes asuntos relacionados con el sector agroalimentario, uno de ellos este aspecto de la PAC, el de la condicionalidad social y laboral con la que se quiere «desterrar del campo a los que incumplan con los trabajadores».

El consejero ha valorado que por primera vez la PAC tenga en cuenta a los trabajadores del campo con la condicionalidad social de la PAC y ha resaltado que «la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos cumple con la normativa laboral» y quiere que la imagen del sector sea de un sector «comprometido, cumplidor y referente a nivel nacional y europeo en todos los ámbitos y, también en el laboral».

HAN DEFENDIDO TAMBIÉN LA NECESIDAD DE TENDER A CONVENIOS DEL CAMPO DE CARÁCTER REGIONAL

Ha explicado que espera que la condicionalidad se aplique cuanto antes, de forma que si la nueva PAC entra en vigor en 2023, se pueda aplicar ya en el 2024, y aunque todavía no se han establecido el método para hacerlo, se estima que se cruzarán los datos de la Inspección de Trabajo con los de los solicitantes de las ayudas.

El titular de Agricultura y el responsable de CCOO han defendido también la necesidad de tender a convenios del campo de carácter regional y han destacado los datos de paro en el sector agrario, puesto que nunca en un mes de diciembre había habido menos desempleados en el sector agrario, 15.000 menos que los que había en diciembre de 2014 en Castilla-La Mancha.

También han subrayado que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 64.000 cotizantes en el sector agrario más que el año anterior.

Ángel León, por su parte, ha afirmado el interés del sindicato por que Castilla-La Mancha sea no solo un ejemplo por la calidad de sus productos sino también por el empleo digno en el sector del campo.

«Queremos desterrar las imágenes de abuso de temporeros en las campañas agrícolas», ha asegurado León, para quien además la reforma laboral supone una oportunidad para regular los contratos en el campo y no va a ser una cortapisa para que los agricultores puedan garantizar las campañas agrícolas.

Para CCOO, además, hay que tender a convenios regionales del campo frente a los cinco provinciales actuales con condiciones distintas para los trabajadores.