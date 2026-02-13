Castilla-La Mancha perderá 35 millones de euros del PDR 2014-2022 por falta de ejecución, según fuentes del Ministerio de Agricultura

Castilla-La Mancha tendrá que devolver 35 millones de euros a la Unión Europea correspondientes al Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022 por falta de ejecución, según han confirmado fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una pérdida que ASAJA CLM ha calificado de «muy grave y que evidencia una deficiente gestión de los fondos destinados al desarrollo rural».

Desde la organización agraria se viene advirtiendo desde hace tiempo de que no se puede estar anunciando continuamente nuevas medidas sin un control riguroso de su gestión y ejecución. “Más allá de los porcentajes de ejecución que se quieran destacar, la realidad es que 35 millones de euros es mucho dinero y no puede darse por bueno ningún resultado que termine con esa cantidad perdida”, han subrayado desde la organización.

ASAJA CLM considera esta situación «lamentable e inaceptable, ya que esos fondos podrían haberse destinado a líneas estratégicas fundamentales, como la agricultura ecológica, el relevo generacional con la incorporación de jóvenes al sector o la modernización de cientos de explotaciones».

Por eso, lamenta que «como consecuencia de esta mala gestión», Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con peor nivel de ejecución del PDR, una posición especialmente preocupante para el sector agrario regional.

A pesar del compromiso de la Consejería de Agricultura de que se pondría el máximo volumen de recursos para finalizar estos programas con éxito, acierto y diligencia, la realidad es que, al no haberse abonado esos 35 millones de euros antes de finalizar 2025, el dinero retorna a las arcas de la Unión Europea, sin posibilidad de recuperación para la región.

Para ASAJA CLM, el éxito de la implantación de una medida radica en que sus exigencias sean realistas y en que exista una gestión eficaz que garantice su ejecución. Por eso, la organización agraria ha insistido en que los Programas de Desarrollo Rural «no deben convertirse en instrumentos para gastos superficiales o simbólicos, sino en herramientas reales para mejorar la rentabilidad, competitividad y resiliencia del sistema agroalimentario».

“No podemos permitir que se malgasten recursos en infraestructuras innecesarias o productos promocionales mientras miles de agricultores y ganaderos afrontan dificultades estructurales para sostener sus explotaciones. La interlocución real también se demuestra teniendo en cuenta el posicionamiento de los representantes del sector, y no limitándose únicamente a mantener reuniones”, han señalado.

E insiste en que el dinero del desarrollo rural debe llegar al terreno, a los proyectos transformadores, a la inversión productiva, al relevo generacional y a la vertebración de los pueblos. Para ello, ha concluido ASAJA CLM, «es imprescindible una ejecución ágil y completa de los fondos, ya que una ejecución tardía o incompleta compromete inversiones vitales para el futuro del campo castellano-manchego».