Castilla-La Mancha exige que se aprueben cuanto antes las reglas del trasvase y que no se deba esperar «a la prórroga» para sacarlas adelante

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y que no se espere «a la prórroga, y mucho menos a los penaltis» para abordar este cambio, ya que entretanto «se sigue esquilmando el Tajo».

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, antes de la inauguración de la exposición ‘Momentos icónicos de nuestra historia reciente’ con la que la Agencia Efe celebra los 40 años de su Delegación en Castilla-La Mancha.

Padilla ha resaltado que el Gobierno autonómico quiere conocer las nuevas reglas porque «ni siquiera tenemos un borrador de por dónde van a ir», y ha incidido en que es «necesario, imprescindible y urgente» que se aprueben porque «se sigue haciendo un curso del trasvase contrario a la ley».

“NO SE PUEDE ESPERAR HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO, Y SOSPECHO QUE YA VA A SER INCLUSO EN TIEMPO DE DESCUENTO, O A LA PRÓRROGA»

Ha insistido en que se mantenga la reunión para conocer el cambio de las reglas, pero ha advertido de que «si es necesario ir a la vía judicial para pedir la ejecución de las sentencias, pues lo tendremos que hacer».

La portavoz ha recalcado que no se puede esperar «hasta el último momento, y sospecho que ya va a ser incluso en tiempo de descuento, o a la prórroga» para cambiar las reglas de explotación, y ha afirmado que «no tiene ningún sentido cuando hay sentencias del Tribunal Supremo, cuando hay directivas europeas, cuando hay normativa estatal que este país ha aprobado y que por lo tanto, debe cumplir el Gobierno».

Asimismo, ha lamentado que en el año que lleva ya en el cargo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, «no ha mantenido ninguna reunión con «ningún miembro del Gobierno de Castilla-La Mancha» y ha añadido que hay sobre la mesa «temas suficientemente importantes».