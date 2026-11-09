Castilla-La Mancha abre una nueva convocatoria de ayudas al vino para garantizar su continuidad y reforzar el apoyo a la comercialización

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha ha publicado en el Diario Oficial de la región la modificación de la Orden 48/2023 reguladora de las ayudas VINATÏ que regulan la concesión y gestión de las ayudas para inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización dentro de la intervención sectorial vitivinícola del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac).

Esta actualización normativa responde a la necesidad de adaptar la regulación autonómica a los cambios introducidos por el Real Decreto 610/2026 y garantizar la continuidad de las ayudas en el nuevo escenario europeo que se abrirá a partir de 2028.

La principal novedad consiste en la ampliación de la vigencia de esta intervención mediante una nueva convocatoria correspondiente a 2027, cuyos proyectos podrán ejecutarse durante los ejercicios financieros 2028 y 2029. Para ello se modifica el plazo de presentación de solicitudes, modificaciones de operaciones y justificación y pago de las ayudas, así como determinadas previsiones relativas a su financiación.

Asimismo, la modificación incorpora el concepto de comercialización a través del enoturismo dentro de las actuaciones subvencionables, permitiendo financiar determinadas inversiones vinculadas con la presentación, exposición y venta al por menor de productos vitivinícolas. También se actualizan los anexos relacionados para adaptarlos a este nuevo concepto.

El plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la convocatoria 2027 permanecerá abierto entre el 10 de noviembre de 2026 y el 25 de enero de 2027.