Pere Ferré / Presidente de SAB-Almendrave

La última reunión de la Mesa Sectorial de Frutos Secos, celebrada el pasado 5 de noviembre por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha confirmado una evolución muy positiva para el sector de la almendra en España. Los datos de la campaña 2025/26 y las previsiones para la actual 2026/27 reflejan la consolidación de la recuperación productiva y unas perspectivas que invitan al optimismo.

En la campaña 2025/26, la producción española de almendra con cáscara alcanzó las 450.721 toneladas, un 23% más que en la anterior y un 31,2 % por encima de la media de los últimos cinco años. Esta tendencia tendrá continuidad en la campaña actual, para la que el Ministerio estima una cosecha de 462.673 toneladas, un récord histórico que supondría un incremento adicional del 2,7%. Son cifras que permiten dejar atrás varios ejercicios condicionados por las heladas y la sequía y que ponen de manifiesto el potencial productivo de nuestro sector.

Desde SAB-Almendrave valoramos muy positivamente esta evolución. Disponer de una producción nacional sólida es fundamental para reforzar la competitividad de la industria transformadora española, garantizar la calidad y trazabilidad de la materia prima y contribuir al desarrollo económico de las zonas rurales. La recuperación del cultivo supone, además, una oportunidad para consolidar el papel estratégico de España en el mercado internacional de la almendra.

No obstante, este crecimiento debe analizarse también desde una perspectiva estructural. La superficie total de frutos secos se mantiene prácticamente estable, con 915.503 hectáreas, mientras que la superficie de almendro ha experimentado un ligero retroceso. Esto pone de manifiesto la importancia de mejorar los rendimientos, optimizar los recursos disponibles y avanzar hacia modelos productivos cada vez más eficientes. El objetivo debe ser consolidar una producción competitiva y sostenible, capaz de responder tanto a las necesidades de la industria como a las exigencias de los mercados.

COMERCIO EXTERIOR Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

En el ámbito comercial, los resultados vuelven a demostrar la fortaleza de nuestras empresas. La almendra mantiene un saldo comercial positivo superior a los 300 millones de euros, una cifra que confirma la capacidad exportadora de España y la creciente importancia de este producto en el comercio exterior de frutos secos. Durante la campaña 2025/26, las exportaciones alcanzaron un valor de 831 millones de euros, con un volumen de 120.799 toneladas. La balanza comercial se situó en 302,93 millones de euros, un resultado que se mantiene en niveles próximos al máximo histórico registrado en la campaña anterior y muy por encima de la media de los últimos cinco años.

Estos resultados adquieren especial relevancia en un contexto internacional cada vez más competitivo, en el que la calidad, la regularidad del suministro y la diferenciación son factores decisivos. La Unión Europea continúa siendo nuestro principal mercado de destino: el 86,5% del volumen exportado se dirigió a otros países comunitarios, mientras que las ventas a destinos extracomunitarios representaron el 13,5% restante. Esta presencia internacional pone de manifiesto la confianza de los compradores en la almendra española y la capacidad de nuestras empresas para competir en mercados exigentes.

Al mismo tiempo, debemos recordar que la producción nacional, aun creciendo de forma significativa, debe responder a las necesidades de una industria transformadora dinámica y diversificada. Las importaciones siguen desempeñando un papel complementario para garantizar la disponibilidad de materia prima y la continuidad de la actividad industrial. En la campaña analizada, las importaciones españolas de almendra alcanzaron un valor de 528,19 millones de euros. La combinación de una producción española fuerte y un comercio internacional bien articulado resulta esencial para mantener la competitividad de toda la cadena de valor y la capacidad exportadora de nuestras empresas.

CONSUMO, PRECIOS Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

En cuanto al consumo doméstico, los datos muestran una evolución que debemos observar con atención. El consumo de almendra en los hogares descendió un 2,2% respecto a la campaña anterior, aunque se mantiene un 13,3% por encima de la media de los últimos cinco años. Esta perspectiva demuestra que existe una base de demanda consolidada, pero también que debemos seguir trabajando para estimular el consumo y acercar el producto a nuevos públicos.

La almendra posee unas características que le permiten estar presente en múltiples momentos y hábitos de consumo. Su versatilidad, sus propiedades nutricionales y su utilización en una amplia variedad de elaboraciones la convierten en un ingrediente de gran interés tanto para el consumidor como para la industria alimentaria. Debemos continuar poniendo en valor estos atributos y favorecer su presencia en productos innovadores y propuestas adaptadas a las nuevas tendencias del mercado.

UNA APUESTA DE FUTURO BASADA EN LA SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad constituye también una de las grandes oportunidades para el sector. El crecimiento de la superficie de frutos secos en producción ecológica, que aumentó un 25% en la campaña 2025/26, refleja el compromiso progresivo con modelos de cultivo responsables. En el caso de la almendra, el incremento alcanzó el 29%, un dato que evidencia el avance de estas prácticas y su importancia creciente en la producción nacional.

Iniciativas como “Sustainable EU Almond” han contribuido precisamente a reforzar este posicionamiento, trasladando a consumidores, distribuidores e industria alimentaria los atributos de calidad, seguridad, trazabilidad y sostenibilidad de la almendra europea. Es fundamental seguir comunicando el valor diferencial de nuestra producción y el trabajo que realizan agricultores y empresas para responder a unas exigencias ambientales y comerciales cada vez mayores.

Desde SAB-Almendrave creemos que los resultados alcanzados deben servirnos de estímulo para seguir avanzando. Tenemos una producción en recuperación, empresas con una contrastada capacidad exportadora y un producto con importantes oportunidades de crecimiento. Pero también tenemos retos que afrontar: mejorar la competitividad, garantizar el suministro, impulsar el consumo y reforzar nuestra presencia internacional.

El futuro de la almendra española dependerá de nuestra capacidad para aprovechar estas fortalezas y trabajar conjuntamente a lo largo de toda la cadena de valor. La recuperación productiva es una excelente noticia, pero debemos conseguir que se traduzca en un sector sólido, rentable y sostenible, capaz de seguir generando riqueza y oportunidades y de mantener el prestigio de la almendra española en los mercados internacionales.