Carta abierta a Emiliano García–Page desde los pueblos de Guadalajara: «Escuche al territorio y abandone las políticas desarrollistas que destruyen el mundo rural»

ALIENTE en Guadalajara

Estimado Sr. D. Emiliano García-Page:

Una vez más nos vemos obligados a escribirle para pedirle explicaciones por la destrucción intensiva de territorio que se está produciendo en toda Castilla-La Mancha. Sí, es verdad, las elecciones autonómicas se acercan y parece que hay que tirar de la receta clásica del crecimiento económico para posicionarse como ganador.

Sería bueno que repensara la estrategia -también sus opositores-, porque cada vez más ciudadanos no nos creemos la puesta en escena de un crecimiento económico inexistente para la ciudadanía –aunque seguro que sí es real para empresarios y políticos. De hecho, los ciudadanos tenemos una vida cada vez más precaria: sueldos bajos, bolsa de la compra más cara, conciliación trabajo-vida familiar imposible, condiciones laborales terribles, imposibilidad de acceder a una vivienda, deterioro de los servicios públicos. Para los jóvenes es ya imposible comprarse un coche y no digamos un apartamento. Si esto es lo que significa ser el motor económico de Europa, seguro que muchos ciudadanos declinamos esa gran oportunidad y preferimos recuperar esta Europa que se nos va de las manos, la Europa de los derechos y del estado del bienestar.

La destrucción de nuestros pueblos y territorios rurales es cada vez mayor: no se quiere desde las administraciones que el mundo rural tenga vida y desarrollo. La última estrategia de llenar los pueblos de polígonos industriales de renovables, según usted para generar energía barata para alimentar grandes proyectos industriales, está siendo un golpe terrible al mundo rural, condenándolo a la despoblación y destruyendo sus paisajes y rica biodiversidad. No quiera vender puestos de trabajo donde no los hay, vivimos en la era de la IA y no se requieren trabajadores en esa nueva industria que tanto le fascina, si acaso un puñado de expertos viviendo en alguna ciudad y en los pueblos, con suerte, un vigilante o un operario para limpiar las instalaciones.

En Europa, véase Alemania que fue su gran impulsor, se cierran las fábricas de hidrógeno verde por su falta de rentabilidad, pero en España caben todos los proyectos que no tienen ni pies ni cabeza, la única condición es que se mueva el dinero que va al bolsillo de los poderosos, usando recursos públicos y arrasando con el mundo rural. Qué podemos decirle de otros proyectos estrella como los centros de datos, que devoran energía y un agua que no tenemos, o de las fábricas de biometano/biogás que, por su tamaño, hacen imposible la vida en los pueblos por los malos olores, el tráfico de camiones desquiciante y las enfermedades respiratorias por la cantidad de emisiones tóxicas. No lo decimos nosotros, basta darse una vuelta por los pueblos de Castilla-La Mancha que ya lo sufren y lo denuncian, como Casasbuenas o Balsa de Ves. Y ya se habla de las fábricas de biomasa, otra agresión al mundo rural que supondrá acabar con nuestros bosques.

¿No viviríamos mejor promoviendo la mejora real de la vida en los pueblos? Le pongo un pequeño ejemplo: se han dado 5 millones de euros de dinero público (del bolsillo de todos los ciudadanos) a una empresa para la puesta en marcha de una fábrica de hidrógeno en Torija (Guadalajara) Mire en el cuadro cuantas cosas podríamos haber hecho para mejorar la vida de los pueblos con ese dinero y evitar la despoblación. Esa cantidad de dinero no es nada comparada con las cantidades que necesita esa industria poco sostenible que no crea puestos de trabajo. Los pueblos necesitan trabajo, vivienda y servicios públicos: transporte comunicación, sanidad y educación para evitar la despoblación y fijar población

Hay que empezar a aceptar que nuestro modo de vida destruye el planeta y a nosotros mismos como especie. Todos los procesos en nuestro planeta están interrelacionados (límites planetarios), pero hay alternativas para vivir mejor y no destruir nuestro entorno. ¿Cuál es el problema (salvo la pérdida de rentabilidad para el oligopolio eléctrico) de promover el autoconsumo y las comunidades energéticas, que son claves para que los pueblos y comunidades puedan generar la energía que precisan o eliminar residuos in situ con pequeñas plantas de biogás adaptadas al entorno? ¿Cuál es el problema de priorizar la ubicación de la industria de energías renovables en terrenos degradados o empezar con proyectos lineales (cubrir autopistas, carreteras, canales de riego, zonas mineras sin restaurar) que ya se dan en otros países en lugar de acabar con terrenos agrícolas, forestales y de alta biodiversidad? La propia Comisión Europea ha publicado un estudio en el que recoge la capacidad fotovoltaica en autopistas y carreteras europeas con paneles bifocales verticales, pero todavía no hemos visto ni un solo panel solar en una autopista o carretera.

¿Cuál es el problema de impulsar el comercio de alimentos de cercanía, ayudando a los agricultores en ecológico/ regenerativo? ¿Cuál es el problema de acabar con la proliferación de macro granjas ganaderas y avícolas -generalmente impulsadas por grandes empresas o fondos de inversión en zonas sin tradición ganadera- que contaminan nuestros suelos y acuíferos y minan nuestra salud? Impulsemos con ese caudal de dinero público que hasta ahora sólo beneficia a las empresas una sociedad más autosuficiente y ecológica, donde los jóvenes puedan tener en el campo y del campo un proyecto de vida.

Los partidos se van a enfrentar a una ciudadanía cada vez más informada y agotada de las soluciones engañosas y desarrollistas procedentes de los gobiernos y administraciones públicas.

Nos veremos en las elecciones.