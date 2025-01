Carta a los Reyes Magos: piden a los políticos nacionales y europeos coherencia y voluntad política y no cerrarse en banda

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en su tradicional carta a los Reyes Magos, pide para los políticos, tanto a nivel estatal como europeo, coherencia y voluntad política para poder avanzar en la agenda agraria y ganadera.

Unión de Uniones considera que muchos de los problemas del campo dependen de las decisiones que se toman en los despachos, por lo que pide en su carta a los RRMM «capacidad de escucha, de diálogo y una actitud positiva para aquellos decisores públicos».

La organización, que empezó el año pasado celebrando una gran manifestación, cree que tanto en Europa como en España no se puede perder la oportunidad de trabajar en la defensa del campo y de una producción sostenible económicamente y responsable con las demandas de la sociedad.

En este sentido, insta a los grupos políticos a cerrarse en banda ante acuerdos comerciales que no respeten estas condiciones como UE-Mercosur y que generen competencia desleal, con un impacto negativo para los agricultores y ganaderos.

«Para que siga habiendo agricultores y ganaderos que nos alimenten tiene que haber rentabilidad en lo que hacemos, si no, apaga y vámonos», comentan desde la organización. «Hasta que el Ministerio y la Comisión Europea no entiendan esto, escuchen al campo y abran sus mentes más allá de las estrategias, la agricultura y la ganadería no van a ir a bien», añaden.

En la misma línea, pide que se piense en los productores, se flexibilice las PAC y se apueste, por otro lado, por una cadena alimentaria justa que evite la venta a pérdidas, que defina la posición de dominio y no sean los productores y los consumidores los que paguen los platos rotos de cómo va la economía mundial.

La organización señala que en 2025 se abrirán ya los debates para la PAC que vendrá después de 2027, en los que contribuirá con sus posiciones siempre enfocadas en centrar la política agraria en los profesionales y en contar con mecanismos eficientes de regulación en caso de distorsiones del mercado.

En cuanto a los aspectos locales, Unión de Uniones espera que tanto el ejecutivo como el legislativo se abran a discutir mejoras en la regulación de la cadena alimentaria que la dote de herramientas más eficaces para reforzar la posición negociadora de los agricultores y ganaderos y defenderse de las prácticas abusivas. «Las ayudas están para lo que están, pero defender nuestros precios en la cadena es lo fundamental para sostener y mejorar nuestras rentas» subrayan.

Por otro lado, la organización confía en que se pueda avanzar en la mejora del sistema de seguros agrarios. «Tenemos que ser capaces, con todos los implicados, de rescatar el seguro agrario para los agricultores y sacarlo de la senda en la que ha entrado en los últimos años de encarecerlo y recortar sus prestaciones», apuntan.

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD ANIMAL

También coloca entre sus prioridades la revisión en profundidad de los protocolos de sanidad animal. Según la organización, hay un trabajo enorme por hacer, tanto a nivel europeo como en España, con el Gobierno central y las comunidades autónomas, en la fiabilidad de las pruebas diagnósticas, en las certidumbres de regulaciones como el vacío sanitario, en la racionalidad de las inmovilizaciones o en el control sanitario de la fauna silvestre que actúa como reservorio, entre otras cuestiones.

«No se puede negar la evidencia de que, tras años de matar animales y arruinar ganaderos, los resultados no son los deseables y hay que darle la vuelta a esto», concluyen.

Por último, Unión de Uniones confía en que 2025 sea también el año en que, las organizaciones que se sienten a negociar todas estas cuestiones, estén respaldadas por las urnas y por la acreditación de su implantación en los territorios mediante criterios objetivos.

Unión de Uniones seguirá trabajando, en las mesas de negociación y en las calles si es necesario, para el cumplimiento de la hoja de ruta firmada en abril de 2024 y en la introducción de nuevas medidas que lo mejoren para aumentar la rentabilidad del campo y que sea un negocio atractivo también para favorecer ese relevo generacional del que tanto hablan los políticos.