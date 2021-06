Carne de vacuno y sostenibilidad: Las emisiones del consumo per cápita anual supone lo mismo que ir y venir en coche de Madrid a Bilbao

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha mostrado su máximo compromiso con la reducción de emisiones en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio. “Nuestra hoja de ruta es inquebrantable para conseguir que el sector sea cada vez más respetuoso con la naturaleza. La actividad ganadera es imprescindible para mantener los ecosistemas y evitar incendios forestales, pero vamos a seguir trabajando para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) drásticamente”, ha subrayado el director de Provacuno, Javier López, que recuerda que las emisiones del consumo per cápita anual de la carne de vacuno supone lo mismo que ir y venir en coche de Madrid a Bilbao

El sector del Vacuno de Carne europeo se alinea con el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea, que trata de mejorar el bienestar de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente y que, entre otros objetivos, persigue precisamente que Europa sea climáticamente neutral para 2050.

“Las emisiones que produce el consumo per cápita anual de Carne de Vacuno en España supone lo mismo que un viaje de ida y vuelta en coche de Madrid a Bilbao, de acuerdo con los estudios científicos de los que disponemos. ¿Sin vacas se emitiría menos metano? Pues no. Si no hubiera herbívoros domésticos, los habría salvajes y emitirían los mismo. Si no hubiera ganado, los pastos y matorrales secos serían la cerilla perfecta para que en verano suframos los efectos devastadores de los incendios en montes y ríos y las emisiones de GEI que generan para el Planeta”, destaca el presidente de PROVACUNO, Eliseo Isla.

LOS AVANCES EN SOSTENIBILIDAD DEL VACUNO DE CARNE “SERÁN HISTÓRICOS Y CADA EJERCICIO DAREMOS PASOS DE GIGANTE PARA LOGRAR UN SECTOR AÚN MÁS VERDE”

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el sector de la Carne de Vacuno en España representa el 3,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, pero los productores y comercializadores han decidido asumir un papel proactivo para garantizar el respeto al medio ambiente. Entre otros beneficios cabe destacar la contribución de los estiércoles para la fertilización de los cultivos, dehesas y montes de forma natural.

El sector productor europeo trabaja, por ejemplo, en el programa europeo «Life Beef Carbon» para reducir al menos un 15 % las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos cinco años Provacuno también ha desplegado un Código de Buenas Prácticas Medioambientales, elaborado por un grupo de 17 investigadores de 7 centros de investigación pertenecientes a la Red Remedia, como una piedra angular de la estrategia Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050. ¿El objetivo? Alcanzar la neutralidad climática ese año, mediante el secuestro del carbono equivalente a los gases de efecto invernadero que generan los distintos procesos productivos. “Avanzamos a buen ritmo en nuestra hoja de ruta para alcanzar el objetivo. Y lo vamos a conseguir”, matiza Eliseo Isla.

Los avances en sostenibilidad en el sector del vacuno de carne europeo “serán históricos y cada ejercicio daremos pasos de gigante para lograr un sector aún más verde, que contribuya a los grandes retos que plantea la UE y que secundan nuestros socios”, concluye Isla. La economía circular se impone en las empresas europea del sector, ya que se ha evitado el desperdicio en toda la cadena de valor del producto “desde la granja a la mesa”.