Carles Peris, reelegido como secretario general en el XVI Congreso de LA UNIÓ donde se aprobaron nuevas propuestas reivindicativas

Carles Peris, productor de cítricos de 49 años de Les Alqueries (La Plana Baixa) ha sido reelegido como secretario general en el transcurso del XVI Congreso de LA UNIÓ Llauradora que ha concluido este sábado 7 bajo el lema «Plantem cara, sembrem futur» en la localidad de Paterna (Horta Nord).

Un total de 218 personas delegadas en representación de todas las comarcas de la Comunitat Valenciana y de los diferentes sectores han participado en este XVI Congreso, inaugurado por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

La nueva Comisión Ejecutiva de diez personas, está formada aparte de por Peris, por las siguientes personas que repiten: Fernando Durà (40 años y productor de arroz, cítricos y caqui de Albalat de la Ribera (Ribera Baixa); Luis Javier Navarro (60 años y productor de uva de vinificación, frutos secos y olivos) de Venta del Moro (Utiel-Requena); Paco Benavent (61 años y productor de cítricos, granadas, caquis y olivos de Bèlgida (Vall d’Albaida); Arturo Zaragozà (55 años y productor de olivar de Rossell (Maestrat); Antonio Gutiérrez (45 años y productor de hortalizas de Almoradí (Vega Baja) y Daniel Carbonell (35 años y productor de cítricos y caqui de la Pobla Llarga (Ribera Alta). Entran en la comisión ejecutiva por primera vez Rebeca Sales (de 31 años y productora de frutos secos y aceite de Albocàsser); María José Gil (52 años y ganadera de ovino de leche y productora de frutos secos y aceite de Les Useres (Plana Alta) y José Luis Martínez Trilles (57 años y ganadero de ovino y productor de cereales y frutos secos.

Un aspecto que hay que destacar de la nueva comisión ejecutiva es la edad media de las personas que la forman, de 48 años, en el contexto de una población agraria muy envejecida en la Comunitat Valenciana donde es de casi 65 años; así como la incorporación de dos mujeres agricultoras y ganaderas.

Carles Peris, en su discurso de reelección como secretario general, ha señalado que «desde el anterior Congreso hemos transformado las necesidades reivindicativas que nos trasladan las comarcas y sectores hasta traducirse en 633 nuevas propuestas reivindicativas y también hemos presentado más de 1.000 escritos ante las diferentes Administraciones». Peris indica que «a veces presentamos una propuesta y nos dicen que no. Volvemos a presentarla. Nos reunimos, aportamos datos. Hablamos con un conseller, ministro, director general, alcaldes, diputados, europarlamentarios. Si hace falta lo denunciamos públicamente y si tampoco es suficiente, salimos a la calle a protestar. Es nuestra forma de trabajar, con independencia del Gobierno y gobernante de turno».

En el Congreso se han aprobado nuevas propuestas reivindicativas que marcarán las directrices básicas por las que apuesta la organización para los próximos cuatro años. Están fundamentadas en una PAC para el mantenimiento de la actividad agrarias y el fomento de la profesionalidad; un mercado justo, ético, transparente, equitativo y sostenible; la mejora de la eficiencia de las explotaciones; el incremento de la estabilidad de los ingresos agrarios; costes asumibles para los agricultores y ganaderos; la creación de valor añadido para nuestras producciones; el impulso del relevo generacional; prestaciones y cotizaciones sociales para las personas profesionales; la actividad agropecuaria y forestal y su relación con el medio ambiente; las relaciones comerciales equitativas con países terceros; políticas para los agricultores, ganaderos, silvicultores y el mundo rural, así como políticas para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Además de la aprobación de estas propuestas reivindicativas, el Congreso ha aprobado por unanimidad el informe general de la comissió executiva. Este Congreso culmina todo un proceso precongresual celebrado por todo el territorio desde el pasado mes de febrero en el que se han celebrado congresos en todas las comarcas que han renovado sus respectivas comisiones ejecutivas.

Se produce también en el marco del 50 aniversario de la organización, cuyo acto de celebración conmemorativo tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre, fecha en la cual se constituyó oficialmente.