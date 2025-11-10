Cantabria baraja con los ganaderos una desescalada y una cierta actividad en ferias y mercados al ver la dermatosis «controlada y ya hay vacunas»

El Gobierno de Cantabria y las Organizaciones de Productores Agrarios se van a reunir «en las próximas horas» para estudiar la desescalada del cierre hasta final de año de las ferias y mercados a la actividad ganadera ante la dermatosis nodular contagiosa , porque la evolución de esta enfermedad en España «comienza a estar controlada y ya hay vacunas».

Así lo ha anunciado a los periodistas la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, quien ha asegurado que una de las medidas sería abrir el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, pero ha matizado que no se permitirá la llegada de reses de otras comunidades ni se retomará la actividad regular.

Susinos ha señalado que las medidas buscarán desescalar «poco a poco con total seguridad y mucha vigilancia», ya que se intenta que la enfermedad, que no afecta al ser humano, no entre en la región porque conllevaría vacíos sanitarios y cordones sanitarios de hasta 50 kilómetros, ha recordado.

«Podemos ir tomando alguna medida para aliviar a los ganaderos y las medidas muy duras tomadas en Cantabria», ha reconocido la consejera, quien recuerda que la vacunación se está ya aplicando en los lugares con casos positivos.

Preguntada por la evolución de la gripe aviar en la región, Susinos ha vuelto a pedir precaución a los titulares de explotaciones.

Y ha recordado que en Cantabria hay 31 municipios confinados por esta enfermedad, 17 en especial riesgo situados en la zonas próximas de las Marismas de Santoña y 14 en vigilancia.