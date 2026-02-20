Cantabria acuerda con los ganaderos ampliar al 30 de abril las medidas impuestas para frenar la llegada de la dermatosis nodular

El Gobierno de Cantabria ha acordado con las organizaciones del sector ganadero en la región ampliar hasta el 30 de abril las medidas impuestas para evitar la dermatosis nodular contagiosa.

En un encuentro entre las organizaciones y la Consejería de Desarrollo Rural, con la presencia de su titular, María Jesús Susinos, ambas partes han acordado celebrar en marzo una Mesa Regional Agraria, según informa en nota de prensa el Gobierno cántabro.

La prórroga para las medidas contra la dermatosis nodular contagiosa se publicará el próximo 27 de febrero y entrará en vigor el 1 de marzo, con una duración de dos meses. Una vez pasen esos dos meses, el 30 de abril, se volverá a evaluar la situación sanitaria.

Susinos ha considerado que la situación respecto a esta enfermedad animal «no es mejor que hace tres meses, así que lo más aconsejable es mantener las medidas en vigor, teniendo en cuenta, además, que llega la época de la primavera y con ello los mosquitos, vectores transmisores de la enfermedad».

Asimismo, ha anunciado que volverá a solicitar al Ministerio que traslade a la Comisión Europea el interés de Cantabria de modificar la categoría sanitaria de A a B y ha dicho que seguirá defendiendo la necesidad de autorizar a nivel europeo la vacunación como herramienta fundamental para el control de la enfermedad.

VACUNACIÓN POR LA LENGUA AZUL Y LA EHE Y DAÑOS DEL LOBO

En relación con la lengua azul , la consejera ha recordado que Cantabria ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha vacunado en 2025 contra esa enfermedad, a un 25 por ciento de los animales, y ha resaltado «el compromiso del sector y de la Administración regional en la lucha contra esta enfermedad”.

Susinos ha afirmado que existen vacunas suficientes contra esa enfermedad y la hemorrágica epizoótica y ha animado a los ganaderos a vacunar contra esas patologías.

La consejera ha explicado, además, que se han resuelto cerca de un millar de expedientes por daños del lobo y quedan 240 por empezar a tramitar, de los más de 1.200 que había pendientes en 2022.

Susinos ha resaltado el esfuerzo de los trabajadores de la Consejería en la resolución de una situación que genera preocupación en el sector ganadero y también ha afirmado que se abonarán las ayudas ganaderas, tanto de leche como de carne.

También ha dicho que se tramitan las ayudas a la producción ecológica, las razas o el compromiso agroambiental.