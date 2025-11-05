Cambios y muy concretos: reclama al Ministerio incluir la siniestralidad extraordinaria por cambio climático en su plan de seguros agrarios

Unión de Uniones, durante la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para abordar el Plan 2026 de Seguros Agrarios Combinados, ha manifestado la urgencia de incorporar cuanto antes la siniestralidad extraordinaria por cambio climático tal y como aparecía en la medida 27 del documento de 43 medidas firmado en abril de 2024.

Unión de Uniones ha recordado que, dentro de ese documento de las 43 medidas, los puntos 27,28, 29 y 30 incluían compromisos concretos relacionados con el sistema de seguros agrarios que aún no se han materializado plenamente.

En particular, el punto 27 establecía la creación de instrumentos complementarios para hacer frente a la siniestralidad extraordinaria derivada del cambio climático, como las DANAs, sequías o inundaciones, una medida que sigue pendiente de desarrollo.

También, los puntos 28,29 y 30 comprometían al Ministerio a garantizar que agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y jóvenes alcanzaran las subvenciones máximas permitidas por la normativa europea, mediante la coordinación con las comunidades autónomas y la eliminación de la modulación aplicada a estos colectivos.

Unión de Uniones considera esencial que estos compromisos se mantengan en el Plan 2026 de Seguros Agrarios y que se apliquen de forma homogénea en todo el territorio.

AMPLIAR SUBVENCIONES, COBERTURAS Y TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS, ENTRE LAS PROPUESTAS DE LA ORGANIZACIÓN

Además de las reivindicaciones vinculadas a los compromisos recogidos en las 43 medidas, Unión de Uniones ha trasladado una serie de propuestas orientadas a reforzar el Plan de Seguros Agrarios. Entre ellas, destaca la inclusión de coberturas para nuevas enfermedades que afectan al ganado, como la dermatosis nodular contagiosa, así como la adecuación de los seguros a las particularidades de la producción ecológica.

La organización insiste también en la necesidad de aumentar la dotación del Plan, en un contexto marcado por el encarecimiento de las pólizas, con el fin de garantizar un mayor apoyo a agricultores y ganaderos. En este sentido, propone subvencionar los recargos que incrementan el coste de los seguros y que, en muchos casos, responden a circunstancias ajenas al asegurado. Asimismo, reclama una mayor transparencia en los procedimientos, dado que la falta de claridad actual acaba alejando a muchos productores del sistema de seguros agrarios.

La organización subraya la necesidad de seguir trabajando en el actual Sistema de Seguros Agrarios, una asignatura aún pendiente, para adaptarlo a las verdaderas necesidades del campo y garantizar que agricultores y ganaderos dispongan de una herramienta que les proteja de verdad ante los riesgos crecientes a los que se enfrentan.