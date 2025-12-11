Cambio en USAGA, que renueva su Comisión Ejecutiva y refuerza su compromiso con los ganaderos y agricultores asturianos

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA), ha celebrado su 5º Congreso Asamblea Abierta en la que ha sido nombrada una nueva Comisión Ejecutiva y se han puesto sobre la mesa las prioridades sobra las que trabajará en los próximos años.

USAGA ha destacado la importante labor que ha realizado la Ejecutiva saliente, con Fernando Marrón al frente, que ha conseguido hacerse un espacio en el Principado, consolidado tras las elecciones celebradas este verano.

Fernando Marrón ha agradecido la confianza depositada durante estos años y ha destacado que todos los logros obtenidos no podrían haberse obtenido sin el trabajo del resto de la Ejecutiva y el tesón de los agricultores y ganaderos a los que representa USAGA.

La nueva ejecutiva, liderada por Jose Álvarez Alonso, de Salas, y Verónica Llano como secretaria general, y en la que se integran otras 11 personas, marca el rumbo de los próximos años hasta las siguientes elecciones.

Entre los retos que la organización tiene que afrontar, y que se comentaron en el acto, se pueden destacar los relativos a la gestión de fauna silvestre, los problemas de sanidad animal, el relevo generacional, el mal funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria o los acuerdos comerciales con países terceros como UE-Mercosur

Asimismo, se ha hecho hincapié en los recortes que se están planteando desde Bruselas, con un marco financiero plurianual menguado que pone en tela de juicio el apoyo al sector primario, clave para el desarrollo económico de Asturias, y con un recorte del 22% para la PAC que afectará a muchas familias y explotaciones asturianas.

En el acto de clausura también ha participado el consejero de medio rural, Marcelino Marcos Líndez, quien ha dado la enhorabuena a la organización y ha hecho una ponencia sobre las ayudas y políticas que se han puesto en marcha en las últimas semanas como apoyo al sector.