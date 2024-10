Califican la visita de Planas a Asturias como «una provocación y una humillación a los ganaderos» por su respaldo a la protección del lobo

Ante la visita a Asturias del ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca , Luis Planas, Asturias Ganadera ha querido dejar bien claro que su llegada al Principado «es una provocación y una humillación a los ganaderos asturianos», especialmente por el respaldo que el PSOE y sus socios de Gobierno ha mostrado a la protección del lobo

La organización ganadera recuerda que «este ministro, junto a sus compañeros de partido y de otras formaciones como Sumar y Podemos, es uno de los máximos responsables de la inclusión del lobo en el LESPRE. Votó a favor de su protección extrema e innecesaria como diputado del Partido Socialista. Esta decisión está resultando la puntilla para la ganadería extensiva en Asturias, práctica milenaria con enorme valor económico, cultural y ambiental, aumentando en miles de muertes el número de cabezas de ganado abatidas cada año desde la inclusión del lobo en el catálogo de especies protegidas».

Por esto, esta visita es, para Asturias Ganadera, «una provocación y una humillación a los ganaderos asturianos.» Por esto, esta visita es, para Asturias Ganadera, «una provocación y una humillación a los ganaderos asturianos.»

Asimismo, exigen al presidente regional Barbón que aproveche la reunión de este miércoles 2 «para reprochar al ministro su voto y su apoyo a la protección del lobo, y así lo haga constar públicamente. Le pedimos al Presidente que no actúe con la misma cobardía que mostró al no poner en evidencia a los diputados y senadores socialistas que incluyeron al lobo en el LESPRE, y al negarse a presionar a los senadores y diputados de la Federación Socialista Asturiana para que no votaran en contra de los intereses de los ganaderos asturianos. Sólo en su discurso demagógico dice que defiende nuestros intereses, repitiendo con frecuencia que «Asturias es lo primero». La realidad es que el partido y el duernu son su máxima prioridad. Queremos hechos, no palabras».