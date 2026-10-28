Califican de “parche e insuficientes” las ayudas extraordinarias para el campo extremeño aprobadas por la Junta

UPA-UCE Extremadura califica este miércoles 28 de “parche” las ayudas extraordinarias y de emergencia que aprobó el Consejo de Gobierno para explotaciones de cereza, cereal y apicultura por un importe total de 19.587.335 euros. “Las ayudas son claramente insuficientes porque no dan una respuesta acorde a la difícil situación que vive el campo extremeño”, destaca el secretario general de esta organización agraria, Óscar Llanos.

Además, desde UPA-UCE lamentan que la Junta no haya tenido en cuenta las propuestas realizadas por parte de esta organización agraria para atender la difícil situación que vive el olivar tradicional, «cuya supervivencia se está viendo amenazada por el mantenimiento de unos precios ruinosos y unos elevados costes de producción campaña tras campaña».

Respecto a la ayuda a los cereales, UPA-UCE también considera que son insuficientes. Esta organización agraria propuso un apoyo económico más importante debido a que se trata de un sector que atraviesa una difícil situación por el incremento de los costes de producción y los precios ruinosos que reinan en el mercado.

Con respecto a la cereza, desde UPA-UCE reafirman su trabajo en defensa de este sector “desde el minuto uno” que se produjeron los daños trabajando con la administración regional para luchar por conseguir una ayuda destinada a los cereceros que sufrieron daños por las inclemencias meteorológicas del pasado mes de mayo. Esta organización agraria lamenta que, a pesar de que la Junta tenía capacidad para aportar más presupuesto”, finalmente se haya quedado solo en un apoyo del 70% por parte de la administración regional.

Para la apicultura, esta organización agraria considera que estas ayudas suponen un apoyo importante a un sector “muy castigado y muchas veces olvidado”. UPA-UCE insiste, una vez más, en que el sector apícola se ha quedado fuera de todas las ayudas del Gobierno central por no ser considerado un sector ganadero.

Por todo esto, «UPA-UCE Extremadura seguirá trabajando y demandando en todas las mesas de negociación la rentabilidad de las explotaciones familiares extremeñas».