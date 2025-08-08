Caída sin freno: La tonelada de trigo acumula ya un descenso del 21,5% de cotización en dos años y la avena un 52,3% en el mismo periodo

La tonelada de trigo perdía esta semana un euro de cotización en la Lonja de León y se situaba a 194 euros, con una depreciación interanual del 5,4% y de un más que preocupante 21,5% con respecto al nivel de hace ahora dos años, cuando se pagaba a 247 €/t.

La tónica bajista del cereal afectó también a la avena y al centeno, que perdieron dos euros por tonelada. Otro jarro de agua fría que contrasta con el calor atmosférico y el rendimiento por encima de la media.

En el caso del centeno, opera esta semana a 165 euros/tonelada y ha bajado ocho euros por tonelada con respecto hace un año, aunque resulta más acusada y preocupante la bajada en la avena, tercer cereal en superficie en la provincia de Palencia, con casi 30 000 hectáreas en las solicitudes de la PAC 2025.

La avena cotiza a 136 euros, cuando este cereal se pagaba a primeros de agosto de 2024 a 183 euros/tonelada, por lo que el descenso interanual se aproxima ya al 26%. Hace dos años estaba a 285 euros/tonelada, con lo que se contrata a menos de la mitad de aquel precio (-52,3 %).

Como destaca ASAJA Palencia, si el principal cereal de la agricultura de la provincia, el trigo, con más de 121.000 hectáreas cultivadas esta campaña (según las solicitudes de la PAC 2025), se ha dejado ya en dos años más de una quinta parte de su precio (-21,5%), el otro cereal predominante en el campo, la cebada (98.500 hectáreas), repitió esta semana el precio de la sesión anterior (177 euros/tonelada), pero su depreciación es muy similar: -4,8% en un año y -21,3% en dos años, desde los 225 euros/tonelada en los que se visaban los contratos de primeros de agosto de 2023.

Con la cosecha de cereal enfilando su recta final en la provincia, «la sensación de los agricultores es agridulce, porque los rendimientos por encima de la media han llegado en un contexto de costes elevados y precios de auténtico derribo, que acusan la abundante oferta de grano con tensiones para que aún sigan bajando, como se ha visto esta semana en la Lonja de León», según señalan desde la organización agraria.