Cádiz aplaude el emprendimiento de las mujeres rurales en un encuentro donde se resalta su valor para generar riqueza y vida en los pueblos

Dar visibilidad y valor a las mujeres rurales. Ese ha sido el objetivo con el que UPA Cádiz ha celebrado un encuentro en Rota en el que se han puesto sobre la mesa las experiencias de siete agricultoras, ganaderas y técnicas y un “agripooler” de Acodea, y que ha reunido a un importante número de asistentes en la biblioteca municipal Rafael Alberti. Una actividad que responde al objetivo de la organización de poner en valor una labor con la que las mujeres rurales garantizan riqueza y vida en los pueblos.

La jornada ha sido inaugurada por la secretaria general de UPA Cádiz, Azucena González, y, en la mesa redonda posterior, moderada por Auxiliadora García Ramírez, secretaria de Agricultura de UPA Cádiz, han intervenido María José Aceituno, técnica de Fademur; Catalina Romero Toledo, ganadera de caprino; Regla Acuña Gasca, agricultora; Belén Niño Marcos, cofundadora de My Duck; María Ángeles del Moral Jurado y Codu Kane, cofundadoras de Cuidalix; Francisco Moreno Navajas, agripooler de Acodea; y Yolanda Sanz Olmo, gerente del GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste. El encuentro ha concluido con una demostración de yoga y una actuación de danza del vientre a cargo de Leticia Mateo.

Con este encuentro, precisamente haciéndolo coincidir con el Día Internacional de las Mujeres Rurales, “hemos querido visibilizar el día a día de las agricultoras y las ganaderas, su dedicación no solo a la explotación familiar, sino también a su hogar, y cómo el emprendimiento es beneficioso para la sociedad en su conjunto en nuestros municipios. En este sentido, hemos podido conocer las experiencias de varias mujeres que han fundado empresas de servicios sociales con las que no solo suponen ingresar un complemento económico a la renta familiar, sino que, además, repercuten positivamente en todos los ciudadanos».

El objetivo ha sido «visibilizar ese trabajo y reforzar la labor de organizaciones agrarias como la nuestra y de asociaciones de mujeres rurales como Fademur, que muchas veces casi trabajan en la sombra, como hacen casi siempre las mujeres en nuestros pueblos, con la que no sólo ayudan en la explotación familiar, sino que también generan riqueza y vida en los pueblos y aprovechan las costumbres, las tradiciones, sus habilidades y conocimientos para diversificar la economía familiar y alcanzar un impulso a su autoestima», ha explicado Azucena González.

Y en ese esfuerzo por poner en valor el trabajo de las mujeres emprendedoras que dan vida y sentido a nuestro medio rural para que sea diferente a otros medios rurales del país juega un papel muy importante la colaboración de las administraciones. Al respecto, Azucena González ha agradecido al Ayuntamiento de Rota la cesión de las instalaciones de la biblioteca Rafael Alberti para celebrar el encuentro, así como a la Diputación Provincial. “Para nosotros es muy importante contar con la colaboración de las administraciones, como el Ayuntamiento, y la Diputación de Cádiz, puesto que este encuentro está encuadrado dentro de las ayudas de concurrencia competitiva del Área de Igualdad”, ha indicado.

La secretaria general de UPA Cádiz ha concluido: “Es muy necesario crear estos puntos de encuentro, porque seguimos viendo que es clave hablar de igualdad, así que, entendemos, jornadas como la que hemos celebrado en Rota facilitan la consecución de ese fin. Una igualdad que debe venir de la mano de toda la sociedad y, por supuesto, también de los hombres”.

Por su parte, la diputada de Igualdad, Susana Díaz, expuso en la inauguración: “Estos encuentros son importantes porque defienden el emprendimiento de la mujer rural. Todavía hay mucho estigma porque se piensa que las mujeres vinculadas al campo no están preparadas, que se dedican a la agricultura o la ganadería porque no les ha quedado otro camino. Y nada más lejos de la realidad, ya que hay muchas mujeres rurales emprendedoras que están formadas por encima de la media nacional, y eso es muy desconocido. De ahí que jornadas como la que ha organizado UPA Cádiz sirven para generar sinergias y para hablar de los problemas que tenemos en el medio rural”.