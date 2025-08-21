Cada uno a defender lo suyo: Macron afirma a Brasil que asumirá el pacto UE-Mercosur si se preserva la agricultura francesa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que está dispuesto a asumir un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, al que hasta ahora se opone de forma tajante, si se preserva la agricultura de su país.

En un mensaje colgado en su cuenta de X, tras mantener una conversación con Lula, Macron le ha vuelto a decir al presidente brasileño que está «preparado para un acuerdo UE-Mercosur ambicioso desde el momento en que se garantice que se preserva los intereses de l a agricultura francesa y europea y esté al servicio de nuestras respectivas economías».

Poco antes, el Gobierno brasileño había presentado su versión sobre esa conversación entre los dos mandatarios y había destacado en una nota que ambos se habían comprometido a «ultimar el diálogo» para la firma de ese pacto.

Brasil señala en esa nota que su intención es que el tratado pueda firmarse «este semestre, durante la presidencia brasileña» del Mercado Común del Sur (Mercosur) que concluye en diciembre con la cumbre del bloque sudamericano.

El hecho es que después de que la Comisión Europea, en nombre de la UE, y Mercosur formalizaran el pasado 6 de diciembre la conclusión del acuerdo tras una veintena larga de años de negociación, Francia está liderando un grupo de países europeos que buscan impedir su entrada en aplicación con la constitución de una minoría de bloqueo.

Los responsables franceses, que tienen el apoyo de prácticamente todo el espectro político en el interior del país, justifican esas maniobras de instrucción sobre todo porque consideran que el pacto sería dañino para sus agricultores, que tendrían que afrontar la competencia de sectores como la carne de vacuno o de pollo y el azúcar de caña.