Cada año peor: La agricultura valenciana pulveriza el récord de superficie abandonada con 176.446 hectáreas

La Comunitat Valenciana bate su récord histórico de tierras agrarias dejadas de cultivar, básicamente a causa de la falta de rentabilidad, al alcanzar en 2024 las 176.446 hectáreas, según revela un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) elaborado a partir de la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura. La superficie abandonada aumentó este año en 2.770 hectáreas, lo que representa un incremento interanual del 1,59%, y deja una de cada cinco parcelas de cultivo baldía.

AVA-ASAJA también alerta de que la valenciana fue la comunidad española que mayor retroceso sufrió en 2024, una circunstancia que la consolida como la región autónoma con mayor superficie dejada de cultivar, por delante de regiones con mucha mayor extensión como Castilla-La Mancha (158.173 Ha), Andalucía (130.204 Ha), Castilla y León (116.197 Ha) y Aragón (113.212 Ha).

Mientras la Comunitat Valenciana abandonó más campos, el conjunto de España recuperó 7.339 Ha en el último año, situando la superficie baldía en 1.030.535 Ha. De esta manera, la Comunitat Valenciana ya supone el 17% de las tierras agrarias dejadas de cultivar de todo el país. Ampliando el foco a un periodo de tiempo más amplio, la pérdida de superficie agraria en la Comunitat Valenciana se eleva a 14.879 Ha en los últimos cinco años.

“Y SI EL GOBIERNO NO PRESTA LAS AYUDAS NECESARIAS A LOS AFECTADOS POR LA DANA, EL ABANDONO EN VALENCIA SERÁ MUCHO MAYOR”

El cultivo que más superficie perdió este año en la Comunitat Valenciana es el almendro (2.216 Ha que representan un retroceso del 2,4%) debido a los bajos precios en origen ocasionados por la entrada masiva de importaciones californianas de peor calidad, y a la disminución de producción por la sequía. Los cítricos continuaron en 2024 su tendencia descendiente, tanto en naranjas como en mandarinas, al perder 1.347 Ha. Otros cultivos que retrocedieron son los frutales de hueso (melocotones, nectarinas, ciruelas, albaricoques, cerezas, etc.) que cayeron en 908 Ha, el viñedo (-381 Ha) y el caqui (-158 Ha).

Entre las producciones valencianas que elevaron su superficie destacan el aguacate (+309 Ha) que con un aumento del 8,38% se afianza como la principal alternativa de cultivo en zonas cálidas, el olivar (+272 Ha) motivado por la subida de los precios del aceite, las hortalizas y flores (+258 Ha) y el kiwi (+31 Ha).

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denunció que «la falta de respuestas eficaces por parte de las administraciones aboca a los productores a abandonar. La Unión Europea y el Gobierno español siguen sacrificando la agricultura como moneda de cambio en acuerdos como el de Mercosur. Por su parte, la Generalitat Valenciana sigue sin afrontar el problema de las estructuras agrarias, más reducidas que en resto de España. Mientras no se garantice una rentabilidad digna, los mayores se irán y los jóvenes no continuarán la explotación familiar. Además, si el Gobierno no presta las ayudas necesarias a los afectados por la DANA, el abandono en Valencia será mucho mayor. Así que menos palabras de falso ecologismo y falsa sostenibilidad, y más medidas reales de apoyo que conviertan la agricultura en una actividad empresarial más segura, sólida y atractiva. Lo demás son pamplinas que nos llevan a más campos abandonados, más maleza, más ratas, más plagas, más vertederos, más incendios y más desierto».

Evolución de la superficie por cultivos en la Comunitat Valenciana (hectáreas):

Cultivo 2023 2024 Variación % Variación (Ha) Cítricos (regadío) 141.864 140.507 -0,95% -1.357 Viñedo 63.395 63.014 -0,60% -381 Olivar 94.505 94.777 +0,28% +272 Almendro 91.702 89.486 -2,41% -2.216 Algarrobo 16.033 16.046 +0,08% +13 Hortalizas y flores 17.638 17.896 +1,46% +258 Caqui 14.379 14.221 -1,09% -158 Frutas de hueso 12.147 11.239 -7,47% -908 Viveros 9.525 9.372 -1,60% -153 Aguacate 3.685 3.994 +8,38% +309 Kiwi 614 645 +5,04% +31

Evolución de la superficie agrícola no cultivada por comunidades (hectáreas):

Comunidad Superficie no cultivada Variación 2023-24 Hectáreas C. Valenciana 176.446 1,59% 2.770 Castilla-La Mancha 158.173 0,35% 552 Andalucía 130.204 2,13% 2.712 Castilla y León 116.197 -1,88% -2.231 Aragón 113.212 -1,55% -1.779 Murcia 78.305 0,85% 661 Cataluña 59.302 -2,10% -1.269 Extremadura 18.931 -0,41% -77 España 1.030.535 -0,71% -7.339

Fuente: AVA-ASAJA a partir de la Encuesta ESYRCE del Ministerio de Agricultura.