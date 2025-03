Buscan plantear en Madrid una propuesta para que los daños de la fauna salvaje no computen como beneficios ante Hacienda

Una propuesta de Asturias Ganadera sobre el lobo puede acabar en el Congreso para conseguir que las compensaciones por daños de la fauna salvaje no computen como beneficios ante Hacienda en la Declaración de la Renta, ya que no se trata de un ingreso derivado de una venta, sino de una compensación por una pérdida.

La organización ganadera celebra que una antigua demanda de AGALL (Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobo, hace 22 años ya) y de Asturias Ganadera (solicitada desde hace 15 años), llegue de nuevo al Parlamento Asturiano en forma de propuesta real para que se pueda traducir en cambios legislativos en favor del campo asturiano. De hecho, es muy probable, y así lo desean desde AG, que la propuesta, que propondrá el próximo miércoles el Partido Popular, sea defendida en Madrid por representantes de la Xunta del Principáu, tanto del gobierno como de la oposición.

Se trata de conseguir que las compensaciones por daños de la fauna salvaje, además de aquellas que cubran muertes a consecuencia de las pandemias que afecten al ganado, no computen como beneficios ante Hacienda en la Declaración de la Renta. No se trata de un ingreso derivado de una venta, sino de una compensación por una pérdida. En la actualidad entre un 20% y un 25% de lo cobrado hay que darlo a Hacienda en el Impuesto de la Renta. «El dinero de la compensación no da, pues, ni siquiera para cubrir los gastos de reposición de los animales reconocidos como muertos por las causas descritas», lamentan desde la organización.

Por eso insisten en que «por el bien de la ganadería asturiana esperamos que haya unanimidad en el Parlamento Regional para llevar a Madrid esta propuesta, donde es menester su aprobación final».