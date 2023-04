Buenos datos de venta de aceite de oliva en el último mes de campaña con precios razonables que garantizan el abastecimiento

Buenos datos de venta de aceite de oliva. El mes de marzo de 2023 ha continuado con la tónica iniciada en la campaña de comercialización, en octubre pasado, y ha consolidado el mercado con otras 96.000 toneladas vendidas (incluyendo las importaciones). Pero, una vez que podemos dar por cerrada la campaña de producción, deja otro dato preocupante a tener muy en cuenta. Y es que con una producción acumulada de 660.217 toneladas, difícilmente se mantendrá el nivel de comercialización de campañas anteriores. Eso sí, unas ventas que se hacen con precios razonables para los olivareros.

El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de Oliva de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, confirma que los datos hechos públicos por la AICA demuestran que la comercialización se estabiliza pese a “aquellos que, intencionadamente insisten en afirmar que no se vende aceite de oliva porque los precios para el consumidor están muy altos. En seis meses de campaña se han comercializado ya 585.000 toneladas, lo que supone una media de 97.500 toneladas mensuales. Eso demuestra que el consumidor es fiel a la grasa más saludable que existe, pero también, confirma la baja producción en España”.

Y, además, dejan otra preocupante noticia. Y es que, como se ha venido advirtiendo prácticamente desde el inicio de la recolección, esta campaña no se llegará a las 700.000 toneladas. «Tenemos una producción acumulada de 660.217 toneladas, que nos lleva a unas existencias totales a finales de marzo de 670.285 toneladas. Y la campaña ya podemos darla por finalizada. Esta bajísima producción supone que, a pesar de que la comercialización se ha estabilizado, no alcanzaremos un volumen disponible superior a 1.370.000 toneladas, sumando importaciones, enlace y producción final. Un dato que, no por ser esperado deja de ser preocupante y confirma nuestras malas previsiones», explica Cristóbal Cano.

Abril entra con unas existencias totales que se reparten en 399.751 toneladas en poder de las cooperativas y almazaras; 261.784 toneladas en manos de los envasadores y 8.749 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero. «El consumo sigue estando garantizado. Hay aceite suficiente disponible para garantizar el abastecimiento. Y el precio se encuentra, en la actualidad, estabilizado en unos niveles razonables para el olivar tradicional. El problema lo vamos a encontrar con la próxima campaña, porque si se mantiene esta sequía extrema y no llueve en primavera, la situación va a estar muy complicada”, concluye el secretario general de UPA Andalucía en su valoración de estos buenos datos de venta de aceite de oliva.