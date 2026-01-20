Bruselas modifica las zonas restringidas por la dermatosis nodular en Francia para evitar su propagación incluso fuera de sus fronteras

La Comisión Europea (CE) ha modificado las zonas restringidas por la dermatosis nodular contagiosa en Francia para evitar la propagación esta enfermedad, que afecta a los bovinos, en el país y el resto de la Unión Europea (UE), según ha publicado este martes el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Las zonas de vigilancia establecidas hasta el momento «deben adaptarse tanto espacial como temporal» para evitar que la dermatosis nodular «siga propagándose» en Francia y el resto de la UE, ha concretado el documento, modificando también las medidas que deben aplicarse en estas zonas.

De acuerdo al documento, desde la última modificación de las medidas, Francia ha notificado a la Comisión otros cuatro nuevos brotes de dermatosis nodular contagiosa que se produjeron entre el 22 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, en establecimientos que albergan bovinos pertenecientes a los departamentos ya afectados por la enfermedad de los Pirineos Orientales, Ariège y Alto Garona de la Región de Occitania.

En respuesta a estos brotes, Francia ha fijado zonas de protección y de vigilancia en los departamentos de Ariège, Alto Garona y Pirineos Orientales, donde se están aplicando

Por su parte, Asturias mantiene sus restricciones ante el temor de la llegada de esta enfermedad. Las medidas pasan por mantener prohibidas las ferias de bovino y también tener suspendida la autorización de actividad del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero. Ambas medidas seguirán en vigor hasta finales de este mes, tal y como ha decretado la Consejería de Medio Rural este mismo lunes en el Boletín Oficial del Principado en lo referente al recinto poleso.