Bruselas abre una consulta pública para recaba opiniones para revisar la legislación de la UE sobre el bienestar de los animales de granja

La Comisión Europea inició este viernes una consulta pública para recabar las opiniones de agricultores y ganaderos, empresas, ciudadanos y otros interesados en relación con la revisión de la legislación de la UE sobre el bienestar animal en las explotaciones ganaderas.

La consulta estará abierta hasta el próximo 12 de diciembre, según ha indicado esa institución en un comunicado.

La revisión de la legislación de la UE sobre el bienestar animal se llevará a cabo en el contexto de la llamada «Visión para la Agricultura y la Alimentación» adoptada el pasado febrero, con la que la Comisión Europea se comprometió a mantener un estrecho diálogo con los agricultores, el sector alimentario y la sociedad civil sobre el bienestar animal, precisó la CE.

Bruselas tiene previsto presentar su primera propuesta de revisión de la legislación de la UE en ese ámbito a finales del próximo año. Se basará en datos empíricos y dará seguimiento a la respuesta de la Comisión a la Iniciativa Ciudadana «Acabemos con la era de las Jaulas».

También abordará la cuestión de las normas de bienestar animal relativas a los productos importados a la Unión Europea.

Aparte de esta consulta, la revisión será precedida de distintas encuestas así como de la aportación científica proporcionada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

El comisario europeo de Sanidad y Seguridad Animal, el húngaro Oliver Várhely, dijo en un comunicado que modernizar las normas de bienestar animal «es una clara expectativa de nuestros ciudadanos», y añadió que el objetivo es garantizar la competitividad de los agricultores europeos con «soluciones viables y con visión de futuro basadas en datos sólidos».