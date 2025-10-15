Brecha de género europea: denuncian las dificultades de las mujeres rurales para acceder a financiación agraria en la UE

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, Unión de Uniones denuncia la brecha de género que persiste en el sector agrario europeo y pide mayor apoyo a las mujeres rurales, especialmente en el acceso a la financiación para el desarrollo de sus actividades.

La organización, tras hacerse eco de los datos presentados por la Comisión Europea en la reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo celebrada el 2 de octubre, recuerda que las mujeres representan el 31% de la población agraria de la UE y que, aunque el 30% del emprendimiento rural está liderado por mujeres, solo el 2% accede a la financiación disponible.

Para Unión de Uniones, estos datos evidencian que persisten no solo una brecha de género sino «desigualdades estructurales que limitan el potencial de las mujeres en el medio rural», por lo que urge a las instituciones europeas y nacionales a fortalecer su posición mediante políticas eficaces y dotaciones presupuestarias reales.

La organización subraya además que España es uno de los pocos países que ha incorporado de forma destacada la perspectiva de género en su Plan Estratégico de la PAC , algo que considera un avance importante, pero insuficiente si no se acompaña de recursos que garanticen igualdad en el acceso a la tierra, la financiación y la participación en la toma de decisiones.

Unión de Uniones insiste en la necesidad de que la PAC posterior a 2027 refuerce las medidas específicas de apoyo a las mujeres rurales e insta que la plataforma europea para las mujeres en la agricultura, que se anunció para 2026, no se quede en un anuncio y se traduzca en medidas efectivas.

Por último, la organización destaca el papel esencial de las mujeres en el desarrollo del sector agrario y del medio rural, y pide que este reconocimiento se traduzca en acciones efectivas que garanticen igualdad de oportunidades.