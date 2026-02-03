Brasil abre la puerta a la Comisión Europea para que tenga una ‘justificación’ para poder aplicar de facto el acuerdo UE-Mercosur

Mientras que las protestas de loa agricultores se siguen centrando en el acuerdo UE-Mercosur, además de otros problemas como la PAC, la Comisión Europea sigue sin aclarar por el momento si lo implementará de forma provisional pese al recurso ante la justicia europea. Pero todo hace indicar que se están dando los pasos necesarios para aplicarlo de inmediato. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicar el acuerdo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, remitió este lunes 2 al Congreso Nacional el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (UE) para iniciar el proceso de ratificación.

El envío del tratado al Parlamento coincidió con el primer día de sesiones legislativas de 2026, un gesto con el que el Gobierno brasileño busca imprimir celeridad a la tramitación del acuerdo, que está frenado en la justicia europea.

En un mensaje escrito dirigido a los legisladores, Lula expresó su confianza en que el Congreso Nacional «no medirá esfuerzos» para internalizar el acuerdo «en el menor plazo posible», subrayando la importancia del respaldo parlamentario para su entrada en vigor.

Según el mandatario, el acuerdo Mercosur-UE abre «un nuevo ciclo de oportunidades» para las empresas brasileñas, al fortalecer la competitividad del país, ampliar las exportaciones y atraer inversiones de manera sostenible.

Con esta decisión, parece que se abre la puerta a la ‘justificación’ para que la Comisión Europea implemente de forma provisional el acuerdo y lo ponga en marcha pese al rechazo de todo el sector agrario europeo.