Bodega Soledad, la cooperativa es reconocida por el Ministerio de Agricultura por su trayectoria pionera en sostenibilidad

Bodega Soledad, una de las primeras bodegas en obtener la certificación Wineries for Climate Protection (WfCP), ha recibido una placa conmemorativa en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. El reconocimiento se ha entregado durante el acto organizado por la Federación Española del Vino (FEV) con motivo del décimo aniversario del sello, que actualmente reúne a más de 170 bodegas españolas.

La distinción pone en valor el carácter pionero de esta cooperativa de Fuente de Pedro Naharro en la sostenibilidad del sector vitivinícola. Su trayectoria vincula la calidad del vino con el cuidado del entorno y el futuro de las familias viticultoras.

En su formulación inicial, Wineries for Climate Protection acreditaba el trabajo medioambiental de las bodegas en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua, reducción de residuos y eficiencia energética y energías renovables. Desde 2023, el esquema amplió su alcance a las dimensiones social, económica y de gobernanza bajo la denominación Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP), manteniendo su orientación a la mejora continua y la verificación externa.

El encuentro ha reconocido el esfuerzo de las bodegas certificadas y de las entidades que han acompañado el desarrollo del sello durante su primera década. La jornada ha incluido la entrega de placas conmemorativas y ha concluido con una degustación de vinos de bodegas certificadas.

Fundada en 1958 por 59 viticultores, Bodega Soledad mantiene su identidad cooperativa en la D.O. Uclés. Sus socios cultivan más de 2.400 hectáreas, un patrimonio vitícola que une la actividad de la bodega con la economía rural de su entorno y la continuidad del cultivo de la vid.