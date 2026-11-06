BIOCHAR4SOIL, el nuevo proyecto que estudia las oportunidades del biochar para mejorar los suelos agrícolas en España

Un nuevo proyecto estudiará las posibilidades del biochar o biocarbón como herramienta para mejorar la salud, la productividad y la sostenibilidad de los suelos agrícolas en España. La iniciativa, bautizada como «GO BIOCHAR4SOIL: Uso Estratégico del Biochar: mejorando la salud del suelo, la productividad y la sostenibilidad agrícola», busca demostrar el potencial de esta sustancia y trasladar al sector agrario conocimientos y recomendaciones prácticas que permitan aprovechar sus beneficios en explotaciones de cultivos herbáceos, leñosos y hortícolas.

El biochar es un material carbonoso que se obtiene mediante la pirólisis de biomasa, un proceso térmico que transforma la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Entre sus principales características destacan su estabilidad en el suelo, su capacidad para retener nutrientes y su potencial para mejorar determinadas propiedades físicas, químicas y biológicas. Su aplicación puede contribuir a mejorar la fertilidad, favorecer el aprovechamiento de los fertilizantes, aumentar la capacidad de retención de agua y contribuir al almacenamiento estable de carbono, con beneficios potenciales tanto para las explotaciones como para el medio ambiente.

El proyecto, coordinado por ITAGRA.CT, nace en un contexto en el que la conservación de los suelos agrícolas constituye uno de los grandes desafíos del sector. La pérdida de materia orgánica, la erosión, la compactación y la disminución de la actividad biológica afectan a la capacidad productiva de numerosas tierras de cultivo. A ello se suman el elevado coste de los fertilizantes, la necesidad de mejorar su eficiencia y los impactos ambientales asociados a su utilización intensiva o inadecuada.

Frente a estos retos, BIOCHAR4SOIL pretende evaluar hasta qué punto el biochar puede convertirse en una herramienta útil para avanzar hacia modelos de producción más eficientes, competitivos y respetuosos con los recursos naturales.

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

Para ello, el Grupo Operativo establecerá parcelas demostrativas en diferentes tipos de suelo y cultivos, en las que se evaluará el impacto real de la aplicación controlada y periódica de biochar. El seguimiento combinará análisis de laboratorio, sensores IoT e imágenes satelitales, con el objetivo de obtener datos sobre su comportamiento y sus efectos agronómicos. Esta metodología permitirá estudiar las posibilidades de adaptación de su uso a distintas condiciones productivas y generar conocimiento basado en experiencias reales de campo.

Una de las principales herramientas que desarrollará el proyecto será una plataforma digital abierta y dinámica, que pondrá a disposición de agricultores y técnicos información sobre el uso del biochar en agricultura. Entre sus funcionalidades incluirá una calculadora interactiva y personalizada de dosis recomendadas, concebida para facilitar la toma de decisiones y adaptar las aplicaciones a las características de cada explotación y suelo. Además, se pondrá en marcha una campaña de comunicación, divulgación y transferencia de conocimiento para dar a conocer los resultados y acercar esta innovación al conjunto del sector agrario.

EL BIOCHAR, UN EJEMPLO DE CIRCULARIDAD

BIOCHAR4SOIL también apuesta por la economía circular, ya que contempla el aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria, como el orujillo y el hueso de aceituna, y de la gestión forestal sostenible, a partir de pino, como materia prima para la producción de biochar. De esta forma, se busca impulsar nuevas cadenas de valor, aprovechar recursos que actualmente pueden tener otros destinos de gestión y contribuir a reducir las emisiones asociadas a su tratamiento tradicional. El proyecto permitirá, además, explorar la contribución del biocarbón al secuestro de carbono y a la adaptación de la agricultura frente al cambio climático.

El Grupo Operativo BIOCHAR4SOIL está integrado por ITAGRA.CT, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Fundación CTIC Centro Tecnológico, DEFEDER ALCOLEA S.L., CARBOLIVA S.L.U. y CARBÓN VIVO S.C.C.L. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 577.477,26 euros y se desarrolla desde julio de 2026 y hasta diciembre de 2028. Está cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con esta iniciativa, BIOCHAR4SOIL pretende conectar ciencia, innovación y práctica agrícola para generar soluciones contrastadas que contribuyan a conservar los suelos, mejorar su productividad y reforzar la capacidad de adaptación de la agricultura española a los desafíos ambientales, económicos y productivos del futuro.

El próximo 19 de noviembre se celebrará la jornada de presentación del proyecto en Cañada Rosal (Sevilla), con la participación de técnicos, investigadores, expertos y agricultores interesados en conocer las posibilidades de la utilización de biochar en sus parcelas.