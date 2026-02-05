Barricada F1, el tomate pera con más calibre y consistencia del mercado con resistencia intermedia al virus de rugoso

La casa de semillas Ramiro Arnedo celebró en El Ejido (Almería) unas jornadas de campo para mostrar a agricultores y técnicos su variedad de tomate pera Barricada F1. Durante el evento, los asistentes pudieron observar el rendimiento y comportamiento de esta variedad en dos fincas diferentes, situadas en El Ejido y Vícar.

El equipo técnico y comercial de Ramiro Arnedo atendió a numerosos profesionales del sector, quienes mostraron un especial interés por el tamaño, el brillo y la consistencia de los frutos de Barricada F1, cualidades clave para lograr una excelente valoración en las subastas hortofrutícolas.

Barricada F1 ofrece racimos muy homogéneos, con una media de 7 piezas por ramo y un peso que oscila entre los 180 y 220 gramos. Esta es la primera variedad de la compañía que cuenta con resistencia intermedia al virus de rugoso (IR: ToBRFV).

Barricada F1 posee frutos de gran tamaño, con forma de pera bien definida, completamente macizos hasta la punta y de un color rojo intenso y brillante, lo que mejora su atractivo comercial. Su recolección resulta sencilla, pudiéndose realizar con o sin sépalos y sin necesidad de tijera, lo que facilita el manejo en campo y agiliza el proceso de cosecha.

ADAPTABILIDAD, VIGOR Y RENTABILIDAD

Una de las cualidades más valoradas por los agricultores es la adaptabilidad de Barricada F1 tanto a ciclos cortos como largos. Gracias a su piel resistente al microcracking, mantiene una buena calidad de fruto incluso en condiciones de alta humedad o cambios bruscos de temperatura.

La planta presenta un gran vigor vegetativo, con una estructura fuerte y bien equilibrada, lo que la diferencia claramente de otras variedades del mismo segmento. Este porte vigoroso se traduce en una mayor protección del fruto, mejor aprovechamiento de nutrientes y un menor porcentaje de frutos de segunda categoría.

El periodo recomendado de trasplante de Barricada F1 en la zona de El Ejido va del 20 de agosto al 15 de septiembre, fechas en las que la variedad muestra su máximo potencial de producción.

José Luis Márquez, responsable de cultivo de tomate en Ramiro Arnedo subraya: “Barricada F1 es una variedad muy completa, pensada para dar respuesta a las exigencias actuales del productor. Su firmeza, calibre y brillo permiten una excelente conservación y atractivo comercial, mientras que su resistencia al virus del rugoso aporta seguridad en un contexto cada vez más complejo para el cultivo de tomate”.